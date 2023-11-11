Министр подчеркнул, что во всех регионах личный состав действует профессионально
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев провёл торжественную церемонию, посвящённую Дню сотрудника органов внутренних дел.
Отличившиеся сотрудники были награждены государственными наградами. Кроме того, на мероприятии были объявлены указы президента России о присвоении специальных званий высшему начальствующему составу. В том числе начальнику ГУ МВД по Иркутской области Дмитрию Ильичеву присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.
Владимир Колокольцев отметил, что сегодня в условиях непростой оперативной обстановки многое делается для обеспечения законности и правопорядка в стране, выполняются крайне ответственные задачи в зоне проведения специальной военной операции, на территории новых субъектов и других приграничных регионов:
- Предотвращено и раскрыто множество тяжких и особо тяжких преступлений, выявлены и задержаны десятки участников диверсионно-разведывательных групп и их пособников, провокаторов, экстремистов. Изъято большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, - отметил он.
Министр подчеркнул, что во всех регионах личный состав действует профессионально, наступательно, и поблагодарил полицейских за добросовестную службу.
- На фоне внешних и внутренних угроз национальной безопасности, развязанной против России гибридной войны, на полицию возлагается не только важнейшая функция борьбы с преступностью, но и поддержания общественно-политической стабильности. Сейчас как никогда требуется проявление бдительности, ответственности, готовности каждого из нас честно и с полной самоотдачей выполнять свой служебный долг, – сказал Владимир Колокольцев.
Глава ведомства поздравил коллег с профессиональным праздником, государственными наградами, присвоенными специальными званиями и выразил уверенность, что они оправдают высокое доверие.
Глава МВД России поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
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