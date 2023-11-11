В Улан-Удэ капитально отремонтировали театр бурятской драмы

























Завершён капитальный ремонт Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева.На модернизацию было выделено 26 млн 409 тыс рублей; ремонт проведён в рамках национального проекта «Культура», сообщили в минкультуры республики.В зрительном зале театра заменили 400 театральных кресел. Отремонтированы кровля и все санузлы, в том числе для маломобильных граждан, душевые комнаты для персонала и артистов. Устаревшая аналоговая система видеонаблюдения театра заменена на современную систему IP.Кроме того, появился совершенно новый элемент – медиафасад с архитектурной подсветкой по всему периметру здания. В театре уверены, что динамическое освещение фасада станет настоящим украшением столицы Бурятии. С помощью светодиодного оборудования появится возможность не только украсить здание, но и транслировать рекламу, анонсировать предстоящие премьеры и текущие спектакли.- Каждую весну в нашем театре радость, в этом году эта радость двойная, потому что был начат капитальный ремонт. Сейчас наш театр обновился, у нас появились новые кресла, санузлы, душевые кабинки, новая система освещения, паркет и многое другое. Всё это сделано для удобства зрителей, чтобы они радовались. Мы приглашаем всех в наш театр! - сказала директор театра Цыпилма Очирова.- Сегодня здесь созданы комфортные условия для наших зрителей и работников театра: в зрительном зале появились новые удобные кресла, обновлённые санузлы, современная система видеонаблюдения, медиаосвещение и многое другое. В целом, по нацпроекту «Культура» в этом году отремонтирован только Буряад театр, а вот для Русского драмтеатра, театра оперы и балета и муниципального Молодёжного художественного театра приобретено новое оборудование. Театры - это место отдыха для людей, сюда приходят семьями, с друзьями посмотреть новые постановки, и театры должны выглядеть достойно, - подчеркнула министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.В Бурятии насчитывается 1000 учреждений культуры, из них для 300 требуется капитальный ремонт. За последние пять лет отремонтировано 162 учреждения культуры.В рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Бурятии капитально реконструируют также театр кукол «Ульгэр» (на сумму более 900 млн рублей), оснащены современным оборудованием Русский государственный драматический театр имени Бестужева, Бурятский театр оперы и балета, Молодёжный художественный театр – на общую сумму 30 млн рублей.