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В Улан-Удэ капитально отремонтировали театр бурятской драмы

В Улан-Удэ капитально отремонтировали театр бурятской драмы
Общество,  Фото:минкультуры РБ
Модернизация обошлась более чем в 26 млн рублей

Завершён капитальный ремонт Бурятского академического театра драмы имени Хоца Намсараева.

На модернизацию было выделено 26 млн 409 тыс рублей; ремонт проведён в рамках национального проекта «Культура», сообщили в минкультуры республики.

В зрительном зале театра заменили 400 театральных кресел. Отремонтированы кровля и все санузлы, в том числе для маломобильных граждан, душевые комнаты для персонала и артистов. Устаревшая аналоговая система видеонаблюдения театра заменена на современную систему IP.




Кроме того, появился совершенно новый элемент – медиафасад с архитектурной подсветкой по всему периметру здания. В театре уверены, что динамическое освещение фасада станет настоящим украшением столицы Бурятии. С помощью светодиодного оборудования появится возможность не только украсить здание, но и транслировать рекламу, анонсировать предстоящие премьеры и текущие спектакли.

- Каждую весну в нашем театре радость, в этом году эта радость двойная, потому что был начат капитальный ремонт. Сейчас наш театр обновился, у нас появились новые кресла, санузлы, душевые кабинки, новая система освещения, паркет и многое другое. Всё это сделано для удобства зрителей, чтобы они радовались. Мы приглашаем всех в наш театр! - сказала директор театра Цыпилма Очирова.



- Сегодня здесь созданы комфортные условия для наших зрителей и работников театра: в зрительном зале появились новые удобные кресла, обновлённые санузлы, современная система видеонаблюдения, медиаосвещение и многое другое. В целом, по нацпроекту «Культура» в этом году отремонтирован только Буряад театр, а вот для Русского драмтеатра, театра оперы и балета и муниципального Молодёжного художественного театра приобретено новое оборудование. Театры - это место отдыха для людей, сюда приходят семьями, с друзьями посмотреть новые постановки, и театры должны выглядеть достойно, - подчеркнула министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.




В Бурятии насчитывается 1000 учреждений культуры, из них для 300 требуется капитальный ремонт. За последние пять лет отремонтировано 162 учреждения культуры.

В рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Бурятии капитально реконструируют также театр кукол «Ульгэр» (на сумму более 900 млн рублей), оснащены современным оборудованием Русский государственный драматический театр имени Бестужева, Бурятский театр оперы и балета, Молодёжный художественный театр – на общую сумму 30 млн рублей.
театр бурятской драмы капитальный ремонт

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