Бурятия поможет Старобешевскому району безаварийно пройти зимний сезон

От республики работают пять специалистов

Республика Бурятия организовала бригаду по аварийному содержанию коммунальных сетей в подшефном Старобешевском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Старобешевского района Николай Михайлов.

«Сейчас бригада выполняет работы по подготовке объектов и инженерных сетей водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду, а также устранения аварийных ситуаций», - отметил он.

По словам Михайлова, в бригаде работает пять человек: машинист экскаватора, сварщик, три слесаря.