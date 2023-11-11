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Бурятия поможет Старобешевскому району безаварийно пройти зимний сезон

Бурятия поможет Старобешевскому району безаварийно пройти зимний сезон
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко

От республики работают пять специалистов

Республика Бурятия организовала бригаду по аварийному содержанию коммунальных сетей в подшефном Старобешевском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Старобешевского района Николай Михайлов.

«Сейчас бригада выполняет работы по подготовке объектов и инженерных сетей водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду, а также устранения аварийных ситуаций», - отметил он.

По словам Михайлова, в бригаде работает пять человек: машинист экскаватора, сварщик, три слесаря.

ДНР ЖКХ отопление коммуналка

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