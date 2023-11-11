Бурятия поможет Старобешевскому району безаварийно пройти зимний сезон

От республики работают пять специалистов
Республика Бурятия организовала бригаду по аварийному содержанию коммунальных сетей в подшефном Старобешевском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Старобешевского района Николай Михайлов.
«Сейчас бригада выполняет работы по подготовке объектов и инженерных сетей водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду, а также устранения аварийных ситуаций», - отметил он.
По словам Михайлова, в бригаде работает пять человек: машинист экскаватора, сварщик, три слесаря.
Соревнования будут посвящены памяти Владимира Чойжинимаева
Его проведут в столице региона
Осадки обойдут республику стороной
Они разыграют медали всероссийских соревнований
Одной из его площадок станет музей природы
Турнир состоится в Тарбагатайском районе
В нём сыграют 20 команд
Работы планируют завершить в 2024 году
Первый раз он был удостоен премии два года назад
В правительстве надеются ввести в эксплуатацию все объекты, запланированные на этот год»
Проектом займётся прежний состав редакторов
Свой секрет долголетия раскрыла усольчанка Зинаида Носырова
Церемония награждения состоится 21 ноября
Анатолий Гуляев был свидетелем оккупации Запорожья гитлеровскими войсками
Они были отмечены высокими наградами