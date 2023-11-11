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До -14 похолодает в Бурятии

До -14 похолодает в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Осадки обойдут республику стороной

В субботу, 11 ноября, в Бурятии ожидается переменная облачность. Снег обойдёт республику стороной. Днём синоптики обещают от -2 до -7, а местами – от -10 до -14 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/ с порывами до 12 м/с.
 
В Улан-Удэ в дневное время без существенных осадков и от -3 до -5 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. 
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