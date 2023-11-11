До -14 похолодает в Бурятии

Осадки обойдут республику стороной
В субботу, 11 ноября, в Бурятии ожидается переменная облачность. Снег обойдёт республику стороной. Днём синоптики обещают от -2 до -7, а местами – от -10 до -14 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/ с порывами до 12 м/с.
В Улан-Удэ в дневное время без существенных осадков и от -3 до -5 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
Они разыграют медали всероссийских соревнований
Одной из его площадок станет музей природы
Турнир состоится в Тарбагатайском районе
В нём сыграют 20 команд
Работы планируют завершить в 2024 году
Первый раз он был удостоен премии два года назад
В правительстве надеются ввести в эксплуатацию все объекты, запланированные на этот год»
Проектом займётся прежний состав редакторов
Свой секрет долголетия раскрыла усольчанка Зинаида Носырова
Церемония награждения состоится 21 ноября
Анатолий Гуляев был свидетелем оккупации Запорожья гитлеровскими войсками
Они были отмечены высокими наградами
Мероприятия проводились в Октябрьском районе
В эксплуатацию введены участки в Баргузинском районе
В Бурятии продолжается масштабная кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов