До -14 похолодает в Бурятии



В субботу, 11 ноября, в Бурятии ожидается переменная облачность. Снег обойдёт республику стороной. Днём синоптики обещают от -2 до -7, а местами – от -10 до -14 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/ с порывами до 12 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время без существенных осадков и от -3 до -5 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.