О границах между Бурятией и Забайкальем, «Ипотеке 24 часа» и сервисе «Банк земли»

Интервью «Байкал-Dailу» дала Оксана Крылова, исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Забайкальскому краю



В сфере земли и недвижимости постоянно происходят различные изменения, не только законодательные, нормативные, но и практические, которые касаются многих граждан и бизнеса напрямую.



- Оксана Сергеевна, здравствуйте! Очень рады поговорить с представителями власти из нашего соседнего региона, что предполагает схожие вопросы и проблемы. В частности, мы знаем, что несколько лет велась очень важная работа по описанию границ между Республикой Бурятия и Забайкальским краем. Какова ситуация в настоящее время?



- Здравствуйте! В 2023 году завершена масштабная и длительная работа по описанию границ Забайкальского края как субъекта РФ. Это работа государственной важности, не говоря уже о региональной.



Напомню, что Забайкальский край соседствует с четырьмя субъектами: Республиками Бурятия, Саха (Якутия), Амурской и Иркутской областями. Кстати, с Бурятией у нас самая протяжённая граница – более 1800 км.



Землеустроительная документация подготовлена в отношении всех четырех границ и на нее получены положительные заключения государственной экспертизы.



В настоящее время сведения о трех границах – между Забайкальским краем и Республикой Саха (Якутия) и Амурской и Иркутской областями уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).



В ходе работ по описанию самой длинной границы между Забайкальским краем и Республикой Бурятия было выявлено 67 пересечений и принято 29 решений об исправлении реестровых ошибок. Неоднократно проводили рабочие встречи по решению проблемных вопросов с коллегами из Бурятии, в том числе и с Центральным аппаратом Росреестра.



Буквально на днях землеустроительная документация внесена в Публично-правовую компанию «Роскадастр» с целью её внесения в ЕГРН. Так что, в ближайшее время (в течение 15 рабочих дней) границы между нашими субъектами будут официально установлены.



Что это нам даёт? В ЕГРН, в том числе для отображения всех объектов недвижимости на кадастровой карте, осуществляется пересчёт координат из местной системы в Единую систему координат. В результате такого пересчета между границами субъектов РФ могут образовываться пересечения и чересполосицы от нескольких сантиметров до десятков метров.



Например, при уточнении контура здания может выясниться, что объект частично или полностью попадает в другой субъект РФ и расположен в том числе на земельном участке из другого субъекта РФ, что естественно приводит к невозможности осуществления кадастрового учёта.



Наличие пересечений между такими границами может стать головной болью для правообладателей недвижимости, находящейся в непосредственной близости от такой границы. Это могут быть граждане, представители бизнеса. Так что описание границ также влияет на улучшение и инвестиционного климата в соседних регионах.



- Давайте поговорим ещё об одном интересном и актуальном проекте – электронной ипотеке за 24 часа. Сегодня её предлагают оформить многие банки. В чем её преимущества и какие это сроки?



- Да, это лишь небольшая часть огромной работы по цифровой трансформации нашего ведомства по развитию электронных сервисов, которые сконцентрированы на портале госуслуг.



Поэтому Росреестром внедрён проект «Ипотека за 24 часа», по которой срок регистрации составляет не более одного рабочего дня. Фактически же это буквально несколько часов.



Весь процесс отлажен. Приостановок или отказов практически не бывает. Это скорость, удобство и надёжность. Так что, граждане могут смело пользоваться электронной ипотекой.



На сегодняшний день, порядка 90 % всех ипотечных договоров поступает к нам в электронном виде. В целом же, в текущем году к нам поступило почти 6 тысяч договоров ипотеки.



Также для сравнения, озвучу традиционные сроки регистрации. Общий срок государственной регистрации прав составляет 7 рабочих дней с даты приема заявления и прилагаемых к нему документов Росреестром. С момента подачи в офисе МФЦ – 9 рабочих дней.



- Оксана Сергеевна, мы знаем, что Росреестр с прошлого года внедрил электронный сервис «Банк земли» или «Земля для стройки». Что это за сервис и как он реализуется в Забайкалье? Правда, что он поможет выбрать землю под строительство на территории всей страны?



- Да, воспользовавшись этим сервисом, можно выбрать земельный участок на цели индивидуального жилищного строительства или многоквартирного дома в любом регионе России, в том числе и в республике Бурятия.



В Забайкальском крае в рамках проекта «Банк земли» выделены более 400 земельных участков и территорий. Их общая площадь в 2 раза превысила площадь таких земель на начало 2022 года.



Если говорить конкретно, то оперативным штабом, куда вошли различные органы власти, в Забайкалье выявлены 419 неэффективно используемых земельных участков и территорий общей площадью более 1300 га для их вовлечения под жилищное строительство. 550 гектаров выделено для индивидуального жилищного строительства, 824 гектара - для расположения многоквартирных домов. Уже вовлечены в жилищное строительство 68 гектаров земли на 26 участках.



Земельные участки, зоны и территории находятся в федеральной, региональной либо муниципальной собственности.



Чтобы получить информацию об указанных земельных участках и территориях заинтересованным гражданам и организациям необходимо:



Зайти в электронный сервис «Публичная кадастровая карта». В правом верхнем углу экрана выбрать значок «Слои». Галочкой отметить слой «Земли для жилищной застройки». В левом верхнем углу выбрать тип поиска «Жилищное строительство», выбрать интересующий участок или территорию, увеличив сегмент карты до плана земельного участка, обозначенного синим цветом.



Указанный сервис не только покажет земельные участки, пригодные для строительства жилья в регионах России, но и поможет подать обращение в уполномоченный орган в отношении выбранного объекта. Для этого в информационном окне выбранного участка необходимо кликнуть по ссылке «Подать обращение», заполнить открывшуюся форму и отправить ее в уполномоченный орган.



- Спасибо за интересную, содержательную беседу!

