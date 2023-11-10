Из кранов в селе Бурятии потекла странная вода

Жителей баунтовского села Багдарин обеспокоила вода из кранов в многоквартирных домах. В ней много извести. Осадок даже остаётся на руках. Такая же проблема – в посёлке Маловский. «Этот вопрос как-то прорабатывается?», – вопрошают сельчане в группе «Баунт-инфо.24/7».
В отделе промышленности и инфраструктуры райадминистрации пояснили, что программу производственного контроля качества питьевой воды в районе разработали и утвердили в 2021 году. Её качество сотрудники центра гигиены и эпидемиологии проверяют раз в квартал – то есть каждые три месяца.
- Показатели на скважинах в Багдарине и посёлке Маловский в пределах допустимых нормативов, – подчеркнули в отделе промышленности.
На минувших выходных в многоквартирных домах в центре Бичуры, на улицах Ленина и Советская, возникли серьёзные проблемы с холодным водоснабжением. Местные жители жаловались на него несколько дней подряд.
Как сообщили ранее в группе «Бичура-инфо.24/7», из кранов в квартирах текла мутная вода и она была не холодной, а тёплой. Сельчан призвали направить жалобу в Госстройжилнадзор, чтобы там провели проверку. А ещё посоветовали использовать воду только для хозяйственных нужд, а для питья и приготовления еды пользоваться той, что есть на центральной котельной. Её разрешили брать там без ограничений.
Вскоре стало известно, что ситуация с ХВС в районном центре нормализовалась. Оказалось, что в систему снабжения домов холодной водой попала горячая из системы отопления. Причину устранили, а жильцам пообещали сделать перерасчёт, причём без заявлений.
Как сообщили ранее в группе «Бичура-инфо.24/7», из кранов в квартирах текла мутная вода и она была не холодной, а тёплой. Сельчан призвали направить жалобу в Госстройжилнадзор, чтобы там провели проверку. А ещё посоветовали использовать воду только для хозяйственных нужд, а для питья и приготовления еды пользоваться той, что есть на центральной котельной. Её разрешили брать там без ограничений.
Вскоре стало известно, что ситуация с ХВС в районном центре нормализовалась. Оказалось, что в систему снабжения домов холодной водой попала горячая из системы отопления. Причину устранили, а жильцам пообещали сделать перерасчёт, причём без заявлений.