Из кранов в селе Бурятии потекла странная вода



Жителей баунтовского села Багдарин обеспокоила вода из кранов в многоквартирных домах. В ней много извести. Осадок даже остаётся на руках. Такая же проблема – в посёлке Маловский. «Этот вопрос как-то прорабатывается?», – вопрошают сельчане в группе «Баунт-инфо.24/7».



В отделе промышленности и инфраструктуры райадминистрации пояснили, что программу производственного контроля качества питьевой воды в районе разработали и утвердили в 2021 году. Её качество сотрудники центра гигиены и эпидемиологии проверяют раз в квартал – то есть каждые три месяца.







- Показатели на скважинах в Багдарине и посёлке Маловский в пределах допустимых нормативов, – подчеркнули в отделе промышленности.



