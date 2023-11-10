Работы планируют завершить в 2024 году
В Прибайкальском районе Бурятии ведутся работы над улучшением экологического состояния озера Котокельское. Мероприятие выполняется в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
Согласно проектной документации протяжённость расчистки озера составляет 3,9 км, площадь (объём) выемки донных отложений – 6,5 га (5 641 куб. м), площадь окашивания камыша – 1,0 га. Работы на объекте начаты в конце 2022 году, срок завершения – 2024 год. Для контроля хода выполнения работ в начале ноября состоялся выезд на место сотрудников территориального отдела по РБ Енисейского бассейнового водного управления совместно с генеральным директором подрядной организации.
Подрядчиком выполнены основные виды работ, включающие скашивание камыша на всей запланированной проектом акватории озера и вывоз его на полигон ТКО; устройство обвалования 9 временных площадок для размещения геотуб, в которых будут обезвоживаться изымаемые донные отложения; изъятие илистого грунта на площадках с заполнением им геотуб, с последующим обезвоживанием.
- При производстве работ по улучшению экологического состояния озера Котокельское впервые на территории Республики Бурятия применена технология изъятия илистого грунта с откачкой земснарядом в геотубы. В дальнейшем, геотубы размещаются на временных площадках, на которых будут обезвоживаться изымаемые донные отложения. Обезвоженный грунт будет вывезен администрацией муниципального района, - сообщили в Енисейском БВУ.
В Прибайкалье очищают озеро Котокель
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