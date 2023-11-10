В Бурятии проведут чемпионат по альпинизму

Турнир состоится в Тарбагатайском районе



12 ноября в Бурятии пройдёт открытый чемпионат республики по альпинизму в классе «ледовый» («драйтулинг»). Соревнования проведут в Тарбагатайском районе, в местности Николаевские столбы.



К участию допускаются спортсмены не моложе 18 лет. Турнир проводится в дисциплине «трудность». Трасса №1 – отборочная, трасса №2 – для финала.



Открытие чемпионата запланировано на 9:00. В 9:30 состоится старт квалификационного отбора у мужчин и женщин. В 15:00 начнутся финальные соревнования. Награждение победителей пройдёт в 17:00., говорится в положении о турнире.



Возрастное ограничение: 0+.

