Турнир состоится в Тарбагатайском районе
12 ноября в Бурятии пройдёт открытый чемпионат республики по альпинизму в классе «ледовый» («драйтулинг»). Соревнования проведут в Тарбагатайском районе, в местности Николаевские столбы.
К участию допускаются спортсмены не моложе 18 лет. Турнир проводится в дисциплине «трудность». Трасса №1 – отборочная, трасса №2 – для финала.
Открытие чемпионата запланировано на 9:00. В 9:30 состоится старт квалификационного отбора у мужчин и женщин. В 15:00 начнутся финальные соревнования. Награждение победителей пройдёт в 17:00., говорится в положении о турнире.
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В Бурятии проведут чемпионат по альпинизму
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