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Сотруднице полиции из Бурятии вручили медаль от МВД России

Сотруднице полиции из Бурятии вручили медаль от МВД России
Общество, 
Её наградили за спасение трёхлетнего мальчика

10 ноября по всей России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. В преддверии профессионального праздника министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил полицейских из разных регионов страны за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших.
 
В их числе – и наша землячка, старший лейтенант полиции Елена Мотькинова. Она получила медаль от МВД России «За смелость во имя спасения». Девушка, которая работает начальником отделения по вопросам миграции ОМВД России по Заиграевскому району, спасла тонувшего ребёнка.


Всё произошло в июне неподалёку от таргабатайского села Нижний Саянтуй. В тот день Елена отдыхала на берегу Селенги – она была в отпуске и в какой-то момент услышала женский крик. Как выяснилось, в реку случайно упал трёхлетний мальчик.

Малыша начало уносить течением. Девушка не растерялась и прыгнула в воду. Вытащив уже захлебнувшегося ребёнка на берег, она провела неотложные реанимационные мероприятия, и тот пришёл в сознание. 

Сотрудница полиции на своём авто доставила мальчика вместе с его мамой в ближайшую больницу. После необходимых обследований его отпустили домой.

- Я горжусь, что смогла собраться в критический момент и всё получилось. Невозможно передать радость и благодарность мамы спасённого малыша, – отметила Елена.
 
Ведомственную награду она получила из рук министра внутренних дел Бурятии Олега Кудинова. Ранее Мотькинова заявила, что не считает свой поступок героическим. «Потому что так поступил бы каждый сотрудник полиции», – отметила девушка. Кстати, спасённому мальчику она купила подарок – игрушечный вертолёт.

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