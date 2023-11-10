Приём состоялся в медицинском центре
Военный прокурор Восточного военного округа Александр Рогачиков провёл личный приём военнослужащих, проходящих лечение в медицинском центре в Сосновому Бору в Улан-Удэ. Приём состоялся 9 ноября. Также с военнослужащими встретился военный прокурор Улан-Удэнского гарнизона Константин Манжигеев.
- Обращения заявителей касались вопросов медицинского обслуживания, реабилитационных мероприятий, деятельности военно-врачебной комиссии, предоставления льгот и социальных гарантий, - сообщили в военной прокуратуре Восточного военного округа.
Всем обратившимся дали необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверки.
Военный прокурор Восточного военного округа провёл приём участников СВО в Улан-Удэ
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