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В прибрежном селе Бурятии перекроют реку

В прибрежном селе Бурятии перекроют реку
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Это произойдёт после усиления морозов

Жители села Баргузин поинтересовались, будут ли в этом году перекрывать реку Банная. «Или будем ждать наледи?» – уточнили сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».

В администрация сельского поселения «Баргузинское» заверили: реку перекроют, когда за окном установится более низкая дневная температура. Произойдёт это ориентировочно после 20-х чисел ноября. Власти мониторят ситуацию ежедневно.
река

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