В прибрежном селе Бурятии перекроют реку

Это произойдёт после усиления морозов



Жители села Баргузин поинтересовались, будут ли в этом году перекрывать реку Банная. «Или будем ждать наледи?» – уточнили сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».



В администрация сельского поселения «Баргузинское» заверили: реку перекроют, когда за окном установится более низкая дневная температура. Произойдёт это ориентировочно после 20-х чисел ноября. Власти мониторят ситуацию ежедневно.

