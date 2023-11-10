Это произойдёт после усиления морозов
Жители села Баргузин поинтересовались, будут ли в этом году перекрывать реку Банная. «Или будем ждать наледи?» – уточнили сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».
В администрация сельского поселения «Баргузинское» заверили: реку перекроют, когда за окном установится более низкая дневная температура. Произойдёт это ориентировочно после 20-х чисел ноября. Власти мониторят ситуацию ежедневно.
В прибрежном селе Бурятии перекроют реку
Общество, Фото:
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Это произойдёт после усиления морозов
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