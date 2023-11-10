Полицейские Бурятии почтили память погибших коллег

Митинги прошли в нескольких районах
Митинги памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, прошли в районах Бурятии.
Сотрудники отдела МВД России по Кабанскому району возложили цветы к памятнику Николая Кобылкина – старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска, погибшего при задержании вооруженного преступника в 1988 году. Мемориал установлен рядом со зданием отдела.
В митинге приняли участие председатели общественного совета и ветеранской организации при ОМВД Николай Федоров и Татьяна Каширихина.
Также почтили память Виктора Димова. Он прослужил в ОВД 14 лет в должности участкового уполномоченного полиции. После выхода на пенсию в сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации и спустя месяц погиб в зоне СВО.
В межмуниципальном отделе МВД России «Тункинский» сотрудники полиции, ветераны и восьмиклассники Горхонской школы почтили память героев минутой молчания. К мемориалу возложили цветы. Перед собравшимися выступили начальник ОВД подполковник полиции Алдар Базаржапов, председатель совета ветеранов Аюна Майорова.
В Бичурском районе также прошёл митинг памяти погибших сотрудников – при участии их родственников, ветеранов отдела МВД, личного состава, руководства.
В истории Бичурского отдела полиции примером высокого профессионализма, героизма и мужества является инспектор уголовного розыска лейтенант милиции Николай Тюрюханов. Он погиб при задержании особо опасного преступника в 1974 году.
Присутствующие возложили цветы у стелы на улице, названной в честь инспектора, и почтили его память минутой молчания.
- Выражаю огромную благодарность руководству и всему личному составу отдела за то, что чтите память коллеги. Жизнь и подвиг героев служат бесценным примером для тех, кто связал свою судьбу с работой в органах внутренних дел. Будьте бдительны, берегите себя, - отметила председатель совета ветеранов Валентина Михайлова.
В Мухоршибирском районе в день памяти собрались личный состав, ветераны, представители общественного совета при районном отделе внутренних дел. Открыл митинг начальник отдела полковник полиции Сергей Закиров:
«Сегодня мы чтим память наших коллег, обеспечивавших правопорядок и спокойную жизнь граждан. Они живы в наших сердцах. Наш долг – помнить об их подвигах и передавать из поколения в поколение. Светлая память и вечная слава нашим товарищам».
Собравшиеся возложили цветы к подножию мемориала.
Полицейские Бурятии почтили память погибших коллег
Общество, Фото:
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