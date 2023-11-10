Кяхта примет республиканский турнир по волейболу

В нём сыграют 20 команд



С 11 по 12 ноября в Кяхтинском районе Бурятии состоится IX республиканский турнир по волейболу среди девушек и юношей под девизом «Волейбол против наркотиков».



В соревнованиях примут участие 20 команд из Кяхтинского, Закаменского, Джидинского, Селенгинского, Иволгинского, Бичурского, Курумканского, Еравнинского, Хоринского и Мухоршибирского районов республики.



Турнир проведут на площадках РСК «Олимп», БРТС и ПТ, СОШ №1 и №2 города Кяхта. Начало соревнований в 10:00, сообщили в администрации Кяхты.



Возрастное ограничение: 6+.

