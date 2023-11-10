10 ноября

09 ноября

Популярное

Поэты Бурятии приняли участие в международном фестивале в Монголии

Поэты Бурятии приняли участие в международном фестивале в Монголии
Общество,  Фото:нацбиблиотека РБ
Они были отмечены высокими наградами

4 ноября в Монголии прошёл международный фестиваль «Монгол дугаар зуун» («Монгольская эра»). Как отмечено литературным объединением Дорнотского аймака «Дорнын гэгээн аялгуу», выступившим инициатором и организатором конкурса стихов поэтов монгольского мира, это первый в ХХI веке фестиваль поэзии монголоязычных народов, в котором приняли участие и поэты Бурятии.

По информации национальной библиотеки РБ, в фестивале участвовало 99 поэтов из Синьцзяна, Внутренней Монголии, Калмыкии, Бурятии и Монголии. Первые два тура прошли онлайн. В финале конкурса принимали участие 29 поэтов из всей монголосферы.

От Бурятии выступили поэты: Амгалан Будаев, Дашима Дамдинова и Сергей Доржиев. Из них по итогам 4-го тура Дашима Дамдинова вошла в 9 сильнейших. Вера Шобосоева приняла участие в качестве певицы бурятской эстрады. В итоге международным жюри в количестве 7 человек, членом которого была доцент БГУ Валентина Патаева, первые три места были распределены между монголами и «южанами» из Китая.

- Мы были рады, что наши стихотворения выгодно отличались от традиционных «белых» стихов всех остальных монгольских не только строгим соблюдением аллитерации, но и чётким построением внутреннего ритма и конечной рифмой. И, конечно же, своей тональностью, музыкальностью слога, - сообщили в нацбиблиотеке.

Поэты Бурятии удостоились высоких наград Монголии: флагом «9 знамён», вымпелом «Шэлдэг тэмдэг» («Знак отличия»). Также высшей наградой культуры Монголии удостоена Дашима Дамдинова; медалью «Соёлын алдар» (Слава культуры) – Амгалан Будаев и Дашима Дамдинова; медалью «Монгол дугаар зуун» (Монгольская эра) – Амгалан Будаев, Сергей Доржиев. Вера Шобосоева отмечена вымпелом «Шэлдэг тэмдэг» («Знак отличия») за профессиональное исполнение бурятских песен.

Бурятия фестиваль Монголия поэт поэзия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За 5 лет в Бурятии капитально отремонтировано более 2000 многоквартирных домов
За 5 лет в Бурятии капитально отремонтировано более 2000 многоквартирных домов
Общество, 10.11.2023
В Бурятии продолжается масштабная кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов
В Бурятии лесники и дети собрали 300 кг мусора
В Бурятии лесники и дети собрали 300 кг мусора
Общество, 10.11.2023
Школьники не в первый раз участвуют в таких акциях
В Бурятии 18 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
В Бурятии 18 молодых сотрудников УФСИН приняли присягу
Общество, 10.11.2023
Они поклялись быть верными Отечеству
В Бурятии раненые участники СВО восстанавливаются в военном госпитале
В Бурятии раненые участники СВО восстанавливаются в военном госпитале
Общество, 10.11.2023
Им оказывают медицинскую и психологическую помощь
Из кранов в селе Бурятии потекла странная вода
Из кранов в селе Бурятии потекла странная вода
Общество, 10.11.2023
Местные жители жалуются на её качество
О границах между Бурятией и Забайкальем, «Ипотеке 24 часа» и сервисе «Банк земли»
О границах между Бурятией и Забайкальем, «Ипотеке 24 часа» и сервисе «Банк земли»
Общество, 10.11.2023
Интервью «Байкал-Dailу» дала Оксана Крылова, исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Забайкальскому краю
Голодная лиса вышла к людям в Улан-Удэ
Голодная лиса вышла к людям в Улан-Удэ
Общество, 10.11.2023
Она бегала по детской площадке
В Улан-Удэ планируют снова повысить тариф на проезд в маршрутках и трамваях
В Улан-Удэ планируют снова повысить тариф на проезд в маршрутках и трамваях
Общество, 10.11.2023
С нового года его хотят повысить сразу на три рубля
Четверть жителей Улан-Удэ не считают деньги
Четверть жителей Улан-Удэ не считают деньги
Общество, 10.11.2023
Они вообще не планируют свои доходы и расходы
Сотруднице полиции из Бурятии вручили медаль от МВД России
Сотруднице полиции из Бурятии вручили медаль от МВД России
Общество, 10.11.2023
Её наградили за спасение трёхлетнего мальчика
В прибрежном селе Бурятии перекроют реку
В прибрежном селе Бурятии перекроют реку
Общество, 10.11.2023
Это произойдёт после усиления морозов
Полицейские Бурятии почтили память погибших коллег
Полицейские Бурятии почтили память погибших коллег
Общество, 10.11.2023
Митинги прошли в нескольких районах
В Улан-Удэ снова начнут перекрывать улицы из-за строительства третьего моста
В Улан-Удэ снова начнут перекрывать улицы из-за строительства третьего моста
Общество, 10.11.2023
Движение на них с весны будут ограничивать точечно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^