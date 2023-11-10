Поэты Бурятии приняли участие в международном фестивале в Монголии

Общество, Фото: нацбиблиотека РБ

Они были отмечены высокими наградами



4 ноября в Монголии прошёл международный фестиваль «Монгол дугаар зуун» («Монгольская эра»). Как отмечено литературным объединением Дорнотского аймака «Дорнын гэгээн аялгуу», выступившим инициатором и организатором конкурса стихов поэтов монгольского мира, это первый в ХХI веке фестиваль поэзии монголоязычных народов, в котором приняли участие и поэты Бурятии.



По информации национальной библиотеки РБ, в фестивале участвовало 99 поэтов из Синьцзяна, Внутренней Монголии, Калмыкии, Бурятии и Монголии. Первые два тура прошли онлайн. В финале конкурса принимали участие 29 поэтов из всей монголосферы.



От Бурятии выступили поэты: Амгалан Будаев, Дашима Дамдинова и Сергей Доржиев. Из них по итогам 4-го тура Дашима Дамдинова вошла в 9 сильнейших. Вера Шобосоева приняла участие в качестве певицы бурятской эстрады. В итоге международным жюри в количестве 7 человек, членом которого была доцент БГУ Валентина Патаева, первые три места были распределены между монголами и «южанами» из Китая.



- Мы были рады, что наши стихотворения выгодно отличались от традиционных «белых» стихов всех остальных монгольских не только строгим соблюдением аллитерации, но и чётким построением внутреннего ритма и конечной рифмой. И, конечно же, своей тональностью, музыкальностью слога, - сообщили в нацбиблиотеке.



Поэты Бурятии удостоились высоких наград Монголии: флагом «9 знамён», вымпелом «Шэлдэг тэмдэг» («Знак отличия»). Также высшей наградой культуры Монголии удостоена Дашима Дамдинова; медалью «Соёлын алдар» (Слава культуры) – Амгалан Будаев и Дашима Дамдинова; медалью «Монгол дугаар зуун» (Монгольская эра) – Амгалан Будаев, Сергей Доржиев. Вера Шобосоева отмечена вымпелом «Шэлдэг тэмдэг» («Знак отличия») за профессиональное исполнение бурятских песен.



