Они были отмечены высокими наградами
4 ноября в Монголии прошёл международный фестиваль «Монгол дугаар зуун» («Монгольская эра»). Как отмечено литературным объединением Дорнотского аймака «Дорнын гэгээн аялгуу», выступившим инициатором и организатором конкурса стихов поэтов монгольского мира, это первый в ХХI веке фестиваль поэзии монголоязычных народов, в котором приняли участие и поэты Бурятии.
По информации национальной библиотеки РБ, в фестивале участвовало 99 поэтов из Синьцзяна, Внутренней Монголии, Калмыкии, Бурятии и Монголии. Первые два тура прошли онлайн. В финале конкурса принимали участие 29 поэтов из всей монголосферы.
От Бурятии выступили поэты: Амгалан Будаев, Дашима Дамдинова и Сергей Доржиев. Из них по итогам 4-го тура Дашима Дамдинова вошла в 9 сильнейших. Вера Шобосоева приняла участие в качестве певицы бурятской эстрады. В итоге международным жюри в количестве 7 человек, членом которого была доцент БГУ Валентина Патаева, первые три места были распределены между монголами и «южанами» из Китая.
- Мы были рады, что наши стихотворения выгодно отличались от традиционных «белых» стихов всех остальных монгольских не только строгим соблюдением аллитерации, но и чётким построением внутреннего ритма и конечной рифмой. И, конечно же, своей тональностью, музыкальностью слога, - сообщили в нацбиблиотеке.
Поэты Бурятии удостоились высоких наград Монголии: флагом «9 знамён», вымпелом «Шэлдэг тэмдэг» («Знак отличия»). Также высшей наградой культуры Монголии удостоена Дашима Дамдинова; медалью «Соёлын алдар» (Слава культуры) – Амгалан Будаев и Дашима Дамдинова; медалью «Монгол дугаар зуун» (Монгольская эра) – Амгалан Будаев, Сергей Доржиев. Вера Шобосоева отмечена вымпелом «Шэлдэг тэмдэг» («Знак отличия») за профессиональное исполнение бурятских песен.
Поэты Бурятии приняли участие в международном фестивале в Монголии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии продолжается масштабная кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов
Школьники не в первый раз участвуют в таких акциях
Они поклялись быть верными Отечеству
Им оказывают медицинскую и психологическую помощь
Местные жители жалуются на её качество
Интервью «Байкал-Dailу» дала Оксана Крылова, исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Забайкальскому краю
Она бегала по детской площадке
С нового года его хотят повысить сразу на три рубля
Они вообще не планируют свои доходы и расходы
Её наградили за спасение трёхлетнего мальчика
Это произойдёт после усиления морозов
Приём состоялся в медицинском центре
На слушания пригласили родственников пострадавших
Митинги прошли в нескольких районах
Движение на них с весны будут ограничивать точечно