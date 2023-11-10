В Улан-Удэ снова начнут перекрывать улицы из-за строительства третьего моста



Улицу Трубачеева в столице Бурятии открыли в конце лета – спустя пять с лишним месяцев после того, как там ограничили движение транспорта. В марте на пересечении этой улицы ещё с двумя – Сахьяновой и Ключевская – стартовало масштабное переустройство подземных коммуникаций из-за строительства третьего моста через Уду. На перекрёстке появится круговая развязка. Второй этап работ запланировали в мае следующего года.



Как сообщили в официальном telegram-канале третьего моста, работы на этом участке не заканчиваются. Несмотря на повышенный уровень грунтовых вод, строители уже разобрались с переустройством водопровода и взялись за канализационные сети.



- В планах на 2023-ий – завершить обустройство канализации и водопровода на участках, не мешающих автомобильному движению. Работы, которые начнутся в мае 2024-го, будут проводиться уже с точечным перекрытием движения – они направлены на формирование из Т-образного перекрёстка полноценною круговую развязку, – пояснил заместитель руководителя проекта Александр Корычев.



К концу следующего года все работы на пересечении трёх улиц обещают завершить.

