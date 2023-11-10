Стали известны подробности обсуждения нового закона Бурятии о бездомных собаках

На слушания пригласили родственников пострадавших

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ 9 ноября прошли общественные слушания по законопроекту об обращении с собаками без владельцев.

«В Хурал, помимо профильных специалистов и зоозащитников, пригласили родственников искалеченных псинами людей, - пишет телеграм-канал Бродячие собаки Дальний Восток. - Зоозащитница, которая добилась судебного решения по выпуску почти 4000 крупных агрессивных псин из приютов, негодовала, так как, по её мнению, родственников пригласили манипулировать общественным мнением».

Среди приглашенных для выступления была мама Тани. Девущка выжила после нападения стаи собак, за её жизнь боролись сначала местные, а потом и московские врачи.

«Обглодано лицо, множественные травмы тела. Восстановительные операции одна за другой. Только недавно девушке расшили 1 глаз, второй по-прежнему остается зашитым. Депрессия. Также пришла бабушка Артёма. Это мальчик, пострадавший через две недели после Тани. Ему выгрызли часть ноги. Живьём. Мальчику 11 лет, хотел стать футболистом. Собаки напали, когда шёл домой со школы».

Большинством голосов комплексный законопроект, включающий усыпление невостребованных собак, поддержан. Против голосовали только зоозащитники.

