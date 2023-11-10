Проектом займётся прежний состав редакторов
Проект «Энциклопедия Забайкалья» (6+), который существовал с 1997 по 2018 годы, вновь запустят в Забайкальском крае. Такую инициативу поддержал губернатор Александр Осипов. Встреча рабочей группы проекта прошла 9 ноября.
- Помимо того, что это должно быть классическим изданием, хотелось бы, чтобы были дополнительно как можно больше фото- и видеоматериалов в хорошем цвете и качестве, чтобы новый запуск был на самом современном уровне, чтобы это была многоплатформенная система», - заявил Александр Осипов.
Проектом займутся прежние редакторы энциклопедии: историки Михаил Константинов и Наталья Дроботушенко. Работа продолжится в научно-редакционном центре «Энциклопедии Забайкалья».
- Замыслов очень много, не доделана энциклопедия о сельском хозяйстве, а это одна из базовых отраслей. Последний том – архитектура и градостроительство, - рассказал первый губернатор Забайкалья и инициатор проекта в 1997 году Равиль Гениатулин.
Как сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья, почти за 20 лет в «Энциклопедии Забайкалья» были опубликованы статьи более 4 тысяч авторов. За это время было выпущено 55 книг. Этот проект был одним из крупнейших в стране.
Возрастное ограничение: 6+.
В Забайкалье возродят энциклопедию края
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Свой секрет долголетия раскрыла усольчанка Зинаида Носырова
Церемония награждения состоится 21 ноября
Анатолий Гуляев был свидетелем оккупации Запорожья гитлеровскими войсками
Они были отмечены высокими наградами
Мероприятия проводились в Октябрьском районе
В эксплуатацию введены участки в Баргузинском районе
В Бурятии продолжается масштабная кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов
Школьники не в первый раз участвуют в таких акциях
Они поклялись быть верными Отечеству
Им оказывают медицинскую и психологическую помощь
Местные жители жалуются на её качество
Интервью «Байкал-Dailу» дала Оксана Крылова, исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Забайкальскому краю
Она бегала по детской площадке
С нового года его хотят повысить сразу на три рубля
Они вообще не планируют свои доходы и расходы