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В Забайкалье возродят энциклопедию края

В Забайкалье возродят энциклопедию края
Общество,  Фото:pixabay.com
Проектом займётся прежний состав редакторов

Проект «Энциклопедия Забайкалья» (6+), который существовал с 1997 по 2018 годы, вновь запустят в Забайкальском крае. Такую инициативу поддержал губернатор Александр Осипов. Встреча рабочей группы проекта прошла 9 ноября.

- Помимо того, что это должно быть классическим изданием, хотелось бы, чтобы были дополнительно как можно больше фото- и видеоматериалов в хорошем цвете и качестве, чтобы новый запуск был на самом современном уровне, чтобы это была многоплатформенная система», - заявил Александр Осипов.

Проектом займутся прежние редакторы энциклопедии: историки Михаил Константинов и Наталья Дроботушенко. Работа продолжится в научно-редакционном центре «Энциклопедии Забайкалья».

- Замыслов очень много, не доделана энциклопедия о сельском хозяйстве, а это одна из базовых отраслей. Последний том – архитектура и градостроительство, - рассказал первый губернатор Забайкалья и инициатор проекта в 1997 году Равиль Гениатулин.

Как сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья, почти за 20 лет в «Энциклопедии Забайкалья» были опубликованы статьи более 4 тысяч авторов. За это время было выпущено 55 книг. Этот проект был одним из крупнейших в стране.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край энциклопедия

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