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В Бурятии с начала года умерло 26 младенцев

В Бурятии с начала года умерло 26 младенцев
Общество,  Фото:pixabay.com
При этом два района республики бьют рекорды и по рождаемости, и по смертности

В Бурятстате рассказали, как в республике обстоит ситуация с рождаемостью и смертностью. С начала года – с января по сентябрь включительно – из жизни в Бурятии ушло 8444 человека, а на свет появилось 7683. Это, соответственно, на 664 (или на 7,3%) и на 714 (или на 8,5%) меньше, чем за аналогичный период 2022-го.

Естественная убыль населения составила 761 человек. Она наблюдалась в 19 муниципальных образованиях (МО). В лидерах при этом – Кабанский (7,2 на 1000 человек), Баунтовский (5,9), Кяхтинский (4,9) и Прибайкальский (4,8) районы плюс Северобайкальск (5). Естественный прирост отмечался в Окинском (6,8), Иволгинском (4,5), Тарбагатайском (0,7) и в Улан-Удэ (0,2).

Коэффициент рождаемости в целом по республике оказался на 7,9% ниже, чем год назад, и составил 10,5 новорождённых на 1000 человек. Она увеличилась в Закамне, Оке, Бичуре и Кижинге и упала в Северобайкальске, Кабанском, Баунтовском и Северо-Байкальском районах.

Коэффициент смертности по сравнению с январём-сентябрём 2022-го снизился и составил 11,6 умерших на 1000 человек (на 6,5%). Больше всего покойников было в Закаменском, Джидинском, Кяхтинском, Баргузинском и Бичурском районах (более 16 на 1000). Всего в Бурятии за это время умерло 26 детей в возрасте до года.

Женятся в Бурятии реже, чем разводятся – за девять месяцев 4283 пары зарегистрировали брак, а 3990 его расторгли. Но если годом ранее на 1000 новых союзов приходилось 829 разводов, то в 2023-м – уже 932.
демография дети рождаемость смертность Бурятстат

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