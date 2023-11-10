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В Иркутске полицейские помогли спасти женщину с разрывом аппендикса

В Иркутске полицейские помогли спасти женщину с разрывом аппендикса
Общество, 
Они добрались до больницы за 10 минут, где женщину сразу же положили на операционный стол

Госавтоинспекторы Иркутска оперативно доставили женщину, у которой произошёл разрыв аппендикса.

Инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 ноября. Женщине резко стало плохо, и она вместе с сыном поехала в больницу. Возле стационарного поста ДПС автомобиль для проверки документов остановили инспекторы ГИБДД.

Молодой человек сразу же сообщил сотрудникам, что в салоне находится его мама, состояние которой ухудшается прямо на глазах. Госавтоинспекторы тут же пришли на помощь.

- Офицеры МВД лейтенант полиции Николай Кокорин и старший лейтенант полиции Андрей Тепляшин стали действовать оперативно. Они включили проблесковые маячки со спецсигналами и отправились сопровождать автомобиль с тяжелобольной женщиной до областной больницы. Однако в пути у иномарки, в которой находилась женщина, пробило колесо. Полицейские не растерялись и пересадили её вместе с сыном к себе, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Полицейские добрались до больницы менее чем за 10 минут. Медики сразу же положили женщину на операционный стол.

Как выяснилось позже, у иркутянки случился разрыв аппендикса и начал активно развиваться перитонит. Благодаря слаженным действиям полицейских её жизнь удалось спасти.

Восстановившись после операции и пройдя лечение, Светлана приехала лично поблагодарить сотрудников полиции.

- Спасибо, что помогли! Мне своевременно сделали операцию. Спасибо вам большое человеческое от моей семьи, от моих детей, от моей мамы, - поделилась она. 
ГИБДД полиция

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