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В Бурятии до конца года должны достроить 21 соцобъект

В Бурятии до конца года должны достроить 21 соцобъект
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
В правительстве надеются ввести в эксплуатацию все объекты, запланированные на этот год»

До конца года осталось меньше двух месяцев. За это время в Бурятии необходимо успеть достроить и ввести в эксплуатацию ещё 21 социальный объект. В числе которых 11 детских садов, 5 школ, 3 объекта водоснабжения, поликлиника и дом культуры. Отметим, только в этом году на строительство социальной инфраструктуры региону выделено порядка 10 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, большой упор в этом году сделан на развитие образовательной инфраструктуры. Впервые в республике введут сразу 11 детских садов. Однако в процессе строительства подрядчики сталкиваются с определенными трудностями. Основные причины отставания по срокам – это нехватка рабочей силы и погодные условия. К примеру, в некоторых районах республики почти все лето могут идти проливные дожди.

- Как правило строительство в отдалённых районах Бурятии идёт сложнее, чем в Улан-Удэ. Бывает, что подрядчику хватает ресурсов для возведения объектов, потому что перевозка материалов обходится дороже, а также сложнее привлечь кадры на стройку. Мы учитываем все эти нюансы и стараемся помочь в решении этих проблем. Общими усилиями достроим и введём в эксплуатацию все объекты, запланированные на этот год, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

- До конца года предстоит достроить ещё 21 объект. Всего же в этом году идёт строительство порядка 50 социальных объектов. Часть из них свои двери откроет в следующем году, - добавил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Бурятия строительство социальные объекты

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