В нацпарк Бурятии пришла снежная зима



- Сезон морозной зимы наступит уже в январе, когда минимальные температуры воздуха достигнут -25°C. А сейчас, в «снежную», залегают в берлоги медведи, замирают муравейники, улетают на юг к теплу последние стайки пуночек, отмечается конец хвоепада лиственниц, – пояснила ведущий научный сотрудник ФГБУ, кандидат биологических наук Татьяна Ананина



По её словам, сейчас вовсю темнеет кедровая хвоя, фенополяна покрывается белым покрывалом, а лисички одеваются в пушистые наряды. Остывающие зеленоватые волны накатывают на берег. Вся природа постепенно засыпает в преддверии долгой байкальской зимы.

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рассказали, что в Забайкальском национальном парке наступила так называемая снежная зима. Вообще календарная начнётся 1 декабря. «Снежная» же приходит после того, как выпадает снег, а температура воздуха ночами опускается ниже нуля.