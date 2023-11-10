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В нацпарк Бурятии пришла снежная зима

В нацпарк Бурятии пришла снежная зима
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
Природа там начала засыпать

В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» рассказали, что в Забайкальском национальном парке наступила так называемая снежная зима. Вообще календарная начнётся 1 декабря. «Снежная» же приходит после того, как выпадает снег, а температура воздуха ночами опускается ниже нуля.

- Сезон морозной зимы наступит уже в январе, когда минимальные температуры воздуха достигнут -25°C. А сейчас, в «снежную», залегают в берлоги медведи, замирают муравейники, улетают на юг к теплу последние стайки пуночек, отмечается конец хвоепада лиственниц, – пояснила ведущий научный сотрудник ФГБУ, кандидат биологических наук Татьяна Ананина

По её словам, сейчас вовсю темнеет кедровая хвоя, фенополяна покрывается белым покрывалом, а лисички одеваются в пушистые наряды. Остывающие зеленоватые волны накатывают на берег. Вся природа постепенно засыпает в преддверии долгой байкальской зимы.
природа зима национальный парк

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