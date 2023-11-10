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В Бурятии сельских детей оставили без зимних горок во дворах

В Бурятии сельских детей оставили без зимних горок во дворах
Общество, 
Им приходится кататься по голым доскам

Юных жителей муйского посёлка Таксимо оставили без зимних развлечений. Об этом стало известно после того, как местные поинтересовались в группе «Муя-инфо.24/7», когда во дворах в этот раз зальют горки.
 
- Пока мороз небольшой, дети бедные по голым доскам пытаются кататься. Опять только к Новому году? – обратились люди к властям.

Начальник МКУ «ЖКХ» Оксана Алесинская сообщила, что дворовые горки зимой вообще заливать не станут – на них нет необходимых сертификатов. Всего в посёлке будут две катушки: одна – на центральной площади, а вторая – на парковке около магазина «Багульник».

Три года назад такие горки приравняли к аттракционам и на их установку теперь требуется разрешение. Дело в том, что в последнее время дети по всей стране стали чаще травмироваться на них – многие сооружения не соответствуют требованиям ГОСТ. 

В декабре 2022-го в Гостехнадзоре Бурятии рассказывали: в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза о безопасности аттракционов, зимние катушки относятся к немеханизированным аттракционам. А последние, согласно новым требованиям российского законодательства (постановление № 1939 от 12 декабря 2019 года), должны пройти процедуру государственной регистрации, без которой их эксплуатация недопустима.

В начале февраля 2022-го сразу в нескольких улан-удэнских парках неожиданно прекратили работу горки для детей. Их пришлось закрыть для проверки. В «Дирекции парков» тогда пояснили: причина тому – два правительственных постановления (№ 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов»), вступившие в силу ещё в 2021-ом.

В этих документах была ссылка на технический регламент ЕАЭС «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016). В нём говорится, что все катушки выше 40 сантиметров являются аттракционами с определёнными рисками для безопасности людей и потому должны отвечать ряду требований. В итоге маленькие горожане на время остались без любимой зимней забавы.
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