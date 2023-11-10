В Бурятии сельских детей оставили без зимних горок во дворах



- Пока мороз небольшой, дети бедные по голым доскам пытаются кататься. Опять только к Новому году? – обратились люди к властям.



Начальник МКУ «ЖКХ» Оксана Алесинская сообщила, что дворовые горки зимой вообще заливать не станут – на них нет необходимых сертификатов. Всего в посёлке будут две катушки: одна – на центральной площади, а вторая – на парковке около магазина «Багульник».











В декабре 2022-го в Гостехнадзоре Бурятии Три года назад такие горки приравняли к аттракционам и на их установку теперь требуется разрешение. Дело в том, что в последнее время дети по всей стране стали чаще травмироваться на них – многие сооружения не соответствуют требованиям ГОСТ.В декабре 2022-го в Гостехнадзоре Бурятии рассказывали : в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза о безопасности аттракционов, зимние катушки относятся к немеханизированным аттракционам. А последние, согласно новым требованиям российского законодательства (постановление № 1939 от 12 декабря 2019 года), должны пройти процедуру государственной регистрации, без которой их эксплуатация недопустима.









В этих документах была ссылка на технический регламент ЕАЭС «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016). В нём говорится, что все катушки выше 40 сантиметров являются аттракционами с определёнными рисками для безопасности людей и потому должны отвечать ряду требований. В итоге маленькие горожане на время остались без любимой зимней забавы. В начале февраля 2022-го сразу в нескольких улан-удэнских парках неожиданно прекратили работу горки для детей. Их пришлось закрыть для проверки. В «Дирекции парков» тогда пояснили: причина тому – два правительственных постановления (№ 1732 «Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов» и № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов»), вступившие в силу ещё в 2021-ом.В этих документах была ссылка на технический регламент ЕАЭС «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016). В нём говорится, что все катушки выше 40 сантиметров являются аттракционами с определёнными рисками для безопасности людей и потому должны отвечать ряду требований. В итоге маленькие горожане на время остались без любимой зимней забавы.

Юных жителей муйского посёлка Таксимо оставили без зимних развлечений. Об этом стало известно после того, как местные поинтересовались в группе «Муя-инфо.24/7», когда во дворах в этот раз зальют горки.