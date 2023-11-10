В Бурятии сельчан атакуют злые собаки



В Курумкане повально жалуются на собак, которые бросаются на прохожих. В группе «Курумкан-инфо 24/7» поинтересовались, когда власти примут меры и возьмутся за отлов. «Ходить страшно!», – негодуют сельчане.



На это главный специалист по административному и муниципальному контролю райадминистрации Баярма Бадмаева заявила, что специальная мобильная группа дважды в неделю обследует село и выявляет тех, кто отпускает своих питомцев на самовыгул.





- Но, к сожалению не все признаются, что это их собаки, – подчеркнула Баярма Бадмаева.



Бродячих псов в населённом пункте, по её словам, тоже много, но лимит их отлова на 2023 год завершился. Поимка продолжится только в 2024-ом.



Не лучше ситуация и в Хоринске. Один из местных жителей рассказал, что недавно купил в кафе еду на вынос, и собаки даже не подпускали его к машине – бежали следом и рычали.



Муниципальный инспектор районной администрации уточнила, что возле заведения общепита в конце сентября изловили трёх псов и они были хозяйскими. Судя по всему, в кафе прикармливают четвероногих. А потому на каждом столике решили разместить небольшую памятку для посетителей, что делать этого нельзя, а о последствиях прикорма рассказали с помощью листовки на доске объявлений, пишет «Хоринск-инфо.24/7».