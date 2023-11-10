Морозы в Бурятии усилятся

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

В республике похолодает до -17



В пятницу, 10 ноября, в Бурятии станет холоднее. Днём по республике обещают от -4 до -9, а местами – от -12 до -17 градусов. По Прибайкалью пройдёт небольшой снег, в остальных районах – преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.



В Улан-Удэ также без существенных осадков и от -5 до -7 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.