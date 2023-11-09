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Прошёл первый Кубок КВН на призы губернатора Иркутской области

Прошёл первый Кубок КВН на призы губернатора Иркутской области
Общество,  Фото:скриншот с видео

Самого Кобзева ожидал сюрприз

В Иркутском политехе прошла игра первого кубка губернатора Иркутской области по КВН. Об этом сообщил в соцсетях сам глава региона Игорь Кобзев.

«С большим удовольствием присоединился к зрителям и болельщикам. В юмористической битве сошлись три команды», - написал он.

Губернатор рассказал, что второе место заняла сборная Иркутской области, которая «состоит из действующих квнщиков».

«Буряты», которая состоит из квнщиков, представляющих разные районы Иркутской области и Бурятии. Они являлись участниками Высшей лиги. У них – 3 место», - отметил Кобзев.

Он назвал победителя:

- «Ровеньки», дважды финалисты Высшей лиги КВН, представляют Орловский государственный университет. Они и стали победителями».

Малый кубок губернатора получили детские команды «Бохан» и «Нерпа». 

«И, кстати, я не знал, что сборная Иркутской области вместе с моей семьёй подготовила сюрприз зрителям, - поделился губернатор Приангарья. - На сцене в одном из конкурсов появился Игнат Игоревич Кобзев, как он сам представился жюри и болельщикам. Горд за сына, что он прекрасно держится среди взрослых юмористов».

По словам Кобзева, в Иркутской области движение КВН всегда было мощным.

«Яркие команды добивались успеха, достойно представляли регион в лигах международного союза команд КВН. Со своей стороны, планируем и дальше поддерживать это движение в нашем регионе», - пообещал глава региона. 
КВН Иркутская область Кобзев

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