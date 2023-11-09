Ему назначили штраф в 30 тысяч
В Нижнеилимском районе Иркутской области командир вертолёта Robinson R-44 получил штраф за несанкционированный вылет в районе аэропорта «Железногорск».
- Командир воздушного судна произвёл взлёт с посадочной площадки ООО «Аэропорт Железногорск» без уведомления организации воздушного движения. Тем самым нарушил требования Воздушного кодекса РФ и федеральных правил использования воздушного пространства, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Командира воздушного судна в суде признали виновным по статье КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделёнными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния». Ему назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
В Иркутской области пилота вертолёта оштрафовали за нелегальный вылет
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Ему назначили штраф в 30 тысяч
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