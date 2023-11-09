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В Улан-Удэ обнаружили заражённые лимоны и мандарины

В Улан-Удэ обнаружили заражённые лимоны и мандарины
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Специалисты обнаружили красную померанцевую щитовку

В Улан-Удэ выявили мандарины и лимоны, заражённые карантинным вредителем. В плодах цитрусовых обнаружили красную померанцевую щитовку.

- Согласно лабораторным экспертизам, в четырёх образцах продукции обнаружены экземпляры карантинного вредного организма — красной померанцевой щитовки (мертвое имаго). Собственникам продукции в целях недопущения возможного распространения карантинных организмов объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Справка:

Красная померанцевая щитовка (лат. Aonidiella aurantii) – вид полужесткокрылых насекомых. Встречается на листьях, побегах, плодах, на ветках и стволах. Вредит таким важным культурам, как апельсин, лимон, яблоня, слива, маслины, виноград, бананы, мандарин, грейпфрут и др. Жизнедеятельность вредителя вызывает ослабление растений, снижение урожайности и товарной ценности плодов.

Опасности для здоровья человека плоды не представляют. Перед употреблением в пищу их достаточно тщательно промыть.
Россельхознадзор фрукты

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