В Улан-Удэ обнаружили заражённые лимоны и мандарины

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Специалисты обнаружили красную померанцевую щитовку



В Улан-Удэ выявили мандарины и лимоны, заражённые карантинным вредителем. В плодах цитрусовых обнаружили красную померанцевую щитовку.



- Согласно лабораторным экспертизам, в четырёх образцах продукции обнаружены экземпляры карантинного вредного организма — красной померанцевой щитовки (мертвое имаго). Собственникам продукции в целях недопущения возможного распространения карантинных организмов объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Справка:



Красная померанцевая щитовка (лат. Aonidiella aurantii) – вид полужесткокрылых насекомых. Встречается на листьях, побегах, плодах, на ветках и стволах. Вредит таким важным культурам, как апельсин, лимон, яблоня, слива, маслины, виноград, бананы, мандарин, грейпфрут и др. Жизнедеятельность вредителя вызывает ослабление растений, снижение урожайности и товарной ценности плодов.



Опасности для здоровья человека плоды не представляют. Перед употреблением в пищу их достаточно тщательно промыть.

