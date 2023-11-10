Стартовал республиканский виртуальный конкурс по конструированию
В Бурятии объявлен республиканский виртуальный конкурс по лего-конструированию в рамках празднования Дня матери. Участникам в возрасте от 5 до 16 лет необходимо изготовить из лего-конструктора композиции по номинациям:
1. «Лего-живопись»: открытка «Я люблю тебя, мама».
Из конструктора любого размера создать открытку-картину в стиле мозаики к тематическому празднику «День матери».
2. Композиция из конструктора «Подарок маме».
Предполагается создание объёмного макета при помощи конструктора (возможно использование специализированной программы).
Конкурсной работой является фотография композиции, выполненной из конструктора. Не допускается выставление работ, построенных по оригинальным инструкциям.
Заявки и работы, изготовленные в этом году, принимаются до 17 ноября включительно. Жюри определит лучшие работы в каждой возрастной группе по номинациям. Из них будет сделано видеопоздравление мамам участников. Видеоролик будет размещён 24 ноября на сайте ресурсного центра «Созвездие».
По итогам виртуального конкурса победители получат дипломы, а все остальные конкурсанты - сертификаты участников в электронном виде, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Дети Бурятии сделают из конструктора открытки для матерей
Общество, Фото:
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