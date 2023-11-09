В аэропорту Иркутска изъяли бонсай с множеством вредителей

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Его привезли из Вьетнама



В аэропорту Иркутска у пассажира самолёта, прилетевшего из столицы Вьетнама, изъяли бонсай. Растение он провёз в ручной клади.



- По результатам исследования на растении выявлен карантинный вредный объект: красная померанцевая щитовка (Aonidiella aurantii (Maskell) – живые бродяжки и мертвые особи. Также на стволе, листьях и в почве обнаружены некарантинные объекты: кокциды (Сoccoidea) – живые и мертвые особи; белокрылки рода Aleyrodes – пустые пупарии и личинки – четыре экземпляра; паразитические нематоды отряда Rhabditida – живые особи, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Кроме того, ввоз растений с почвой запрещён на территорию России без соответствующего разрешительного документа – фитосанитарного сертификата. Бонсай скоро уничтожат.



В отношении пассажира авиарейса возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ с наложением штрафа.

