Его привезли из Вьетнама
В аэропорту Иркутска у пассажира самолёта, прилетевшего из столицы Вьетнама, изъяли бонсай. Растение он провёз в ручной клади.
- По результатам исследования на растении выявлен карантинный вредный объект: красная померанцевая щитовка (Aonidiella aurantii (Maskell) – живые бродяжки и мертвые особи. Также на стволе, листьях и в почве обнаружены некарантинные объекты: кокциды (Сoccoidea) – живые и мертвые особи; белокрылки рода Aleyrodes – пустые пупарии и личинки – четыре экземпляра; паразитические нематоды отряда Rhabditida – живые особи, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Кроме того, ввоз растений с почвой запрещён на территорию России без соответствующего разрешительного документа – фитосанитарного сертификата. Бонсай скоро уничтожат.
В отношении пассажира авиарейса возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 10.2 КоАП РФ с наложением штрафа.
В аэропорту Иркутска изъяли бонсай с множеством вредителей
Общество, Фото:
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