Он проходит с 9 по 11 ноября в Бичуре
В райцентре Бичурского района Бурятии 9 ноября стартовал открытый республиканский турнир по боксу. Соревнования посвящены памяти воспитанников Бичурской детско-юношеской спортивной школы Ильи Кушиташвили и Николая Авдеева.
10 ноября в Бичурской ДЮСШ будут проведены полуфинальные бои. 11 ноября здесь же пройдут финальные бои и состоится закрытие турнира.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии стартовал республиканский турнир по боксу
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