В Бурятии стартовал республиканский турнир по боксу

Он проходит с 9 по 11 ноября в Бичуре



В райцентре Бичурского района Бурятии 9 ноября стартовал открытый республиканский турнир по боксу. Соревнования посвящены памяти воспитанников Бичурской детско-юношеской спортивной школы Ильи Кушиташвили и Николая Авдеева.



10 ноября в Бичурской ДЮСШ будут проведены полуфинальные бои. 11 ноября здесь же пройдут финальные бои и состоится закрытие турнира.



Возрастное ограничение: 6+.

