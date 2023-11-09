Театр «Байкал» представил в Улан-Удэ первый предпоказ кремлёвских концертов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с шоу, которое покажут на главной сцене страны



14-15 ноября Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» впервые выступит с сольными концертами на главной сцене страны – в Государственном Кремлёвском дворце. В первый день артисты представят концертную программу «Моя Бурятия» (6+) в честь 100-летия Республики Бурятия. А на следующий день покажут яркое танцевальное шоу «Блеск Азии» (6+). Оба представления будут длиться 2,5 часа (вместе с антрактом).



Накануне, 8 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоялся предпоказ праздничного гала-концерта «Моя Бурятия». Сегодня вечером, 9 ноября, зрители увидят предпоказ шоу «Блеск Азии».



- Мы будем удивлять. Программа «Моя Бурятия» включает наш национальный колорит. Мы показываем не только народные песни и танцы, но и стилизованные. Есть более современные вещи, но уже в национальной обработке. Во второй день мы покажем программу «Блеск Азии» - более обновлённый её вариант. Мы включили туда блоки Монголии, Бурятии, Индии, буддийские блоки. Это будет что-то интересное. Волнение присутствует, мне кажется, должно всё получиться! - поделилась артистка театра «Байкал» Анастасия Дашинорбоева.



Впервые театр задействовал 20 пар артистов вместо привычных 12-ти.



Предпоказ кремлёвских концертов в Улан-Удэ проходит в формате генеральной репетиции: с использованием костюмов, грима, полного визуального и музыкального оформления. Сцена ФСК сконструирована по размерам сцены Кремлёвского дворца. Таким образом, кремлёвские концерты пройдут первую проверку реакцией публики, технической оснащённостью и подготовленностью.



Жители Бурятии раскупили билеты на предпоказы за пять дней. Трибуны оказались заполнены, а после каждого исполненного номера зал «взрывался» от оваций.



По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, первые сольные концерты театра «Байкал» в Кремлевском дворце станут поистине историческим событием не только для театра, но и для всей культурной общественности Бурятии.



- Мы готовим два больших концерта, программу театра «Байкал». Мы выступаем 14 и 15 ноября на главной сцене страны. 8 и 9 ноября кремлёвскую программу мы презентуем на сцене ФСК для своих земляков. Призываем всех жителей рассказать о предстоящем концерте в Москве своим знакомым, землякам, друзьям и поддержать наших артистов, - призвала Соелма Дагаева.



Мероприятия проводится при поддержке Министерства культуры РФ.



Справка:



Театр «Байкал» — визитная карточка республики, обладатель звания «Лучший национальный театр России» премии «Звезда театрала», победитель всероссийского телевизионного конкурса Россия 1 «Танцуют все!» (0+), лауреат премии правительства России в сфере культуры и искусства.



Концертная программа «Моя Бурятия» представит многогранную культуру народов байкальского региона. Через песни и танцы артисты продемонстрируют зрителям сокровищницу традиций, культуры и быта, которые бережно сохраняют в республике. Балетная труппа, солисты, музыканты представят старинные, обрядовые и стилизованные танцы, протяжные песни в уникальной манере исполнения, авторские и народные музыкальные композиции. Концерт обрамляют сотни костюмов, огромное количество украшений и аксессуаров.



«Блеск Азии» - это путешествие по самым красивым местам Южной, Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Зрители словно перемещаются в пространстве и окунаются в уникальную культуру каждой страны: Китая, Кореи, Японии, Индонезии, Таиланда, Монголии, Индии и др. Зрители увидят экзотические танцы и песни, роскошные наряды и пр.





Возрастное ограничение 6+

