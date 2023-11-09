В ней появился специальный новый раздел
Цифровая платформа государственных услуг Монголии «E-Mongolia», благодаря регистрации в «F-Register», теперь доступна туристам и иностранным гражданам, проживающим в стране в служебных или личных целях. На платформе теперь появился новый раздел «Foreign», через который иностранные граждане смогут получать необходимые государственные услуги.
По словам специалистов, через 24 часа после пересечения монгольской границы иностранному гражданину будет присвоен 13-значный регистрационный номер на основании регистрации в «F-register». Кроме того, иностранец может отправить фотографию своего заграничного паспорта на электронную почту: [email protected], чтобы в короткие сроки получить регистрационный номер.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», также для его получения можно воспользоваться приложением «E-Mongolia». Если иностранец заполнит информацию правильно, ему будет мгновенно выслан 13-значный регистрационный номер.
Монгольская платформа госуслуг теперь доступна для иностранцев
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