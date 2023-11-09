В Забайкалье завершился пожароопасный сезон

Он действовал на территории всего региона с 20 апреля



На территории Забайкальского края закрылся пожароопасный сезон. Приказ подписал глава регионального министерства природных ресурсов Сергей Немков.



Согласно документу, 30 октября закрылся пожароопасный сезон на территории Могочинского, Тунгокоченского и Чарского лесничеств. 2 ноября закончился пожароопасный сезон на территории Акшинского, Бадинского, Балейского, Дульдургинского, Ингодинского, Красночикойского, Кыринского, Нерчинского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Хилокского, Чернышевского и Шилкинского лесничеств. 6 ноября закрылся пожароопасный сезон на территории Агинского, Александрово-Заводского, Аргунского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Карымского, Оленгуйского и Читинского лесничеств.



- Особый противопожарный режим с 1 марта этого года действовал в большинстве районов Забайкалья, с 20 апреля – на территории всего региона. О начале пожароопасного сезона на территории лесного фонда Акшинского и Кыринского районов было объявлено 5 марта, - сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.

