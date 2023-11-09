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«Это просто ужас»: В Бурятии жители райцентра пожаловались на опасный переход

«Это просто ужас»: В Бурятии жители райцентра пожаловались на опасный переход
Общество,  Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
Люди боятся скатиться по нему кубарем

Жители Кяхты жалуются на состояние технологического перехода на улицах Банзарова и Рокоссовского. В центре города затеяли ремонт моста, и сооружение, по которому пока ходят люди, не вызывает у них доверия.

- Собираются ли подготовить к зиме технологический переход? Это просто ужас. С коляской там не перейти, а сейчас после снега и пешком не пройти – если только кубарем катиться. Как ходить на работу или детей в сад водить? – поинтересовались в группе «Кяхта-инфо.24/7».

В городской администрации заверили, что на спуске, примыкающем к переходу, для удобства сделают настил с рейками. Сам мост в Кяхте обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели выделили 71 миллион рублей. К концу октября возвели арочные конструкции и залили фундаментные части портальных стенок. Прежняя переправа из дерева, соединявшая две части города, износилась и эксплуатировать её дальше было невозможно.

Сейчас сооружение закрыли для автомобилей – передвигаться по нему могут только пешеходы. Сдать объект должны в следующем году. Новый мост будет двухпролётным, длиной в 27 и шириной в 13 метров.

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