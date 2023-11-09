Соревнования посвящены памяти подполковника ФСБ
В Иркутске с 18 по 19 ноября пройдёт всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти кавалера ордена Мужества, подполковника ФСБ Павла Скороходова. В соревнованиях во дворце спорта «Труд» примут участие сильнейшие спортсмены Иркутской, Новосибирской, Томской областей, Забайкальского, Красноярского, Алтайского краёв, республик Бурятия и Хакасия. Также в турнире будут участвовать сотрудники силовых структур (МВД и Росгвардии) и военнослужащие.
Соревнования пройдут в четырёх возрастных категориях: дети 10-13 лет, юноши 15 и 16-17 лет, мужчины старше 18 лет. Всероссийский турнир памяти Павла Скороходова состоится в столице Прибайкалья в восьмой раз.
Торжественное открытие турнира состоится в 10:00 часов 18 ноября. В первый соревновательный день победителей и призёров определят среди детей 10-13 лет. 19 ноября в 10:00 стартуют поединки среди юношей и мужчин, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение: 6+.
Иркутск примет всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою
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