Иркутск примет всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою

Соревнования посвящены памяти подполковника ФСБ



В Иркутске с 18 по 19 ноября пройдёт всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, посвящённый памяти кавалера ордена Мужества, подполковника ФСБ Павла Скороходова. В соревнованиях во дворце спорта «Труд» примут участие сильнейшие спортсмены Иркутской, Новосибирской, Томской областей, Забайкальского, Красноярского, Алтайского краёв, республик Бурятия и Хакасия. Также в турнире будут участвовать сотрудники силовых структур (МВД и Росгвардии) и военнослужащие.



Соревнования пройдут в четырёх возрастных категориях: дети 10-13 лет, юноши 15 и 16-17 лет, мужчины старше 18 лет. Всероссийский турнир памяти Павла Скороходова состоится в столице Прибайкалья в восьмой раз.



Торжественное открытие турнира состоится в 10:00 часов 18 ноября. В первый соревновательный день победителей и призёров определят среди детей 10-13 лет. 19 ноября в 10:00 стартуют поединки среди юношей и мужчин, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

