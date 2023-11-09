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Туристы назвали Байкал самой уникальной географической точкой России

Туристы назвали Байкал самой уникальной географической точкой России
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На втором месте оказался Оймякон

9 ноября отмечают Всемирный день книги рекордов Гиннеса. Некоторые географические рекорды России давно занесены в эту всем известную книгу. Российский сервис ТВИЛ.РУ провёл опрос: какие географические точки в России туристы считают самыми уникальными? И вот что они ответили:

1. На первом месте оказался Байкал - за самое глубокое в мире озеро проголосовало 70% участников голосования. На Байкал отдыхающие приезжают со стороны Иркутска или со стороны Улан-Удэ. Это одна из самых крупных точек притяжения в России, сюда охотно приезжают не только российские, но и зарубежные туристы.

2. 12% выбрало Оймякон - самое холодное обитаемое место на Земле. Температура воздуха здесь, бывает, опускается до -60 градусов по Цельсию.

3. Русский мост во Владивостоке - самый длинный вантовый мост в мире – выбрало 10% участников голосования. Мост связывает остров Русский с материковой частью города Владивосток.

4. За тайгу – как за самый большой в мире лесной массив – было подано 9 % голосов. Тайга тянется от западных границ до берегов Тихого океана. Она герой не только географических справочников, но и песен, романов, рассказов и повестей.

5. За тундровую зону России, самую обширную в мире, высказались 8% проголосовавших. Эта природная зона располагается преимущественно за Полярным кругом, с севера она ограничена арктическими пустынями, а с юга - лесами.

6. Каспийское море - самая большая низменность в мире и выбор 7% подписчиков. В настоящее время уровень Каспийского моря - 28 м ниже уровня Мирового океана.

7. Одну из крупнейших рек в мире Обь, выбрали 5% участников голосования. Обь - одна из длиннейших рек в мире, её протяжённость достигает 3650 км.

8. Саяно-Шушенскую ГЭС, самую прочную плотину в мире выбрали 4% проголосовавших. Она также является самой высокой плотиной в России, её высота - 245 метров. Это уникальное по размерам и сложности возведения гидротехническое сооружение.

9. За Братское водохранилище, самое большое в России, подано 3 % голосов. Объём воды в водохранилище - 169 кубических километров.

10. Васюганские болота, одни из самых больших в мире - выбор 2 % участников. Они образовались более 10 тысяч лет назад и служат резервуаром воды в Тюменской области. Площадь болотной зоны - 53 тыс. км.


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