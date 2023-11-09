09 ноября

08 ноября

Популярное

Детсад и спорткомплекс в райцентре Бурятии строят с опережением графика

Детсад и спорткомплекс в райцентре Бурятии строят с опережением графика
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
По графику работы планировалось завершить в конце следующего года

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии продолжается строительство детского сада и спортивного комплекса. По графику ввод объектов в эксплуатацию запланирован на конец следующего года. Однако степень готовности зданий практически достигла 50%.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, весной этого года в райцентре стартовало строительство нового детского сада на 150 мест. Подрядчик возвёл конструктив здания, приступил к благоустройству прилегающей территории и устройству кровли. На объекте работают 19 человек, а также 5 единицы техники. Возведение дошкольного учреждение профинансировано программой «Комплексное развитие сельских территорий».

По этой же государственной программе ведётся строительство нового пристроя к Петропавловской средней школе, где будет спортивный зал. Здесь также готов каркас здания, сейчас строители прокладывают наружные инженерные сети. В работе задействованы 12 человек и 3 единицы техники.

- Строительство детского сада и спортивного комплекса запланировано на два года. В связи с тем, что подрядчики показывают хорошие темпы строительства, есть вероятность сдачи объектов раньше назначенного срока, - заявил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Бурятия строительство Джидинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проходит смотр-конкурс студенческих общежитий
В Улан-Удэ проходит смотр-конкурс студенческих общежитий
Общество, 09.11.2023
Участие принимают 12 общежитий города
Ансамбль Бурятии вернулся из Китая с победой
Ансамбль Бурятии вернулся из Китая с победой
Общество, 09.11.2023
«Булжамуур» стал одной из «Юных звёзд Харбина»
В районе Бурятии пришлось импортозаместить элементы моста
В районе Бурятии пришлось импортозаместить элементы моста
Общество, 09.11.2023
Масштабный ремонт переправы скоро завершится
В Бурятии открыли мемориальную доску почётному гражданину Селенгинска
В Бурятии открыли мемориальную доску почётному гражданину Селенгинска
Общество, 09.11.2023
Она появилась на стенах медучилища, которым он руководил более 30 лет
В Забайкалье завершился пожароопасный сезон
В Забайкалье завершился пожароопасный сезон
Общество, 09.11.2023
Он действовал на территории всего региона с 20 апреля
Жительницу Бурятии отправили на обязательные работы за пьяную езду
Жительницу Бурятии отправили на обязательные работы за пьяную езду
Общество, 09.11.2023
Она во второй раз попалась нетрезвой за рулём
В Бурятии транспортные полицейские провели турнир по волейболу
В Бурятии транспортные полицейские провели турнир по волейболу
Общество, 09.11.2023
Турнир состоялся в преддверии Дня сотрудника ОВД
В Улан-Удэ обнаружили заражённые лимоны и мандарины
В Улан-Удэ обнаружили заражённые лимоны и мандарины
Общество, 09.11.2023
Специалисты обнаружили красную померанцевую щитовку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^