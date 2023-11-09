По графику работы планировалось завершить в конце следующего года
В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии продолжается строительство детского сада и спортивного комплекса. По графику ввод объектов в эксплуатацию запланирован на конец следующего года. Однако степень готовности зданий практически достигла 50%.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, весной этого года в райцентре стартовало строительство нового детского сада на 150 мест. Подрядчик возвёл конструктив здания, приступил к благоустройству прилегающей территории и устройству кровли. На объекте работают 19 человек, а также 5 единицы техники. Возведение дошкольного учреждение профинансировано программой «Комплексное развитие сельских территорий».
По этой же государственной программе ведётся строительство нового пристроя к Петропавловской средней школе, где будет спортивный зал. Здесь также готов каркас здания, сейчас строители прокладывают наружные инженерные сети. В работе задействованы 12 человек и 3 единицы техники.
- Строительство детского сада и спортивного комплекса запланировано на два года. В связи с тем, что подрядчики показывают хорошие темпы строительства, есть вероятность сдачи объектов раньше назначенного срока, - заявил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Детсад и спорткомплекс в райцентре Бурятии строят с опережением графика
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