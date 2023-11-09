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Завершился чемпионат Бурятии по футболу среди мужчин

Завершился чемпионат Бурятии по футболу среди мужчин
Общество,  Фото:pixabay.com

Победитель – СШ №6 (Улан-Удэ)

Завершился чемпионат республики Бурятия среди мужских команд «Вертолёты России» 2023 года. Об этом сообщила 9 ноября Федерация футбола республики.

В нём принимали участие восемь команд.

Первое место заняла команда спортивной школы №6 (39 очков в 14 играх).

Второе место у команды ВСГУТУ-ДСС (тоже 39 очков, но забито меньше мячей, а пропущено больше – ред.).

Третье место досталось команде БГСХА (23 очка).

«Поздравляем команды с завершением сезона большого футбола и желаем удачи в сезоне мини-футбола», - сказано в сообщении федерации.

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