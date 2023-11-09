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В Иркутске разработана методика прогнозирования развития лесов

В Иркутске разработана методика прогнозирования развития лесов
Общество,  Фото:pixabay.com
Прогнозы можно использовать для планирования вырубок или мер по охране лесов

Иркутские учёные разработали методику для прогноза развития лесов. Разработанная методика с использованием спутниковых данных позволяет быстро проанализировать состояние лесов и сделать прогноз развития лесной экосистемы. Работа проводилась в институте динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН в рамках крупного проекта министерства образования и науки России «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории». Полученные результаты опубликованы в журнале «Forests».

Как сообщили в институте, прогнозы динамики лесных экосистем важны для охраны окружающей среды и управления лесными ресурсами. Такие прогнозы можно использовать для принятия решений о необходимости и способах восстановления повреждённых деревьев, планирования вырубок или мер по охране и защите лесов. При этом существующие данные национальной инвентаризации лесов не всегда доступны для исследователей в полном формате.

- После анализа доступных данных и существующих методик по прогнозированию изменений лесной экосистемы мы решили использовать спутниковые данные. Различные методы дистанционного зондирования Земли показывают размер листьев и крон деревьев, тень, высоту и другие параметры, по которым можно оценить и смоделировать развитие лесов, — рассказала соавтор статьи, старший научный сотрудник лаборатории комплексных информационных систем ИДСТУ СО РАН кандидат технических наук Анастасия Попова.

На основе спутниковых изображений были подготовлены входные данные для модели «LANDIS-II». Преимуществом подхода выступает снижение стоимости и ускорение подготовки данных по сравнению с полевыми исследованиями. Результаты моделирования по Голоустненскому лесничеству в Иркутской области показали интересный прогноз. В частности, в настоящее время большее количество растений сосредоточено в северной и восточной частях лесничества, через 120 лет больше деревьев будет в юго-восточной части, а через 160-200 лет – в северо-западной.

В дальнейшем учёные планируют добавить в модель информацию о рубках, пожарах и других воздействиях, а также провести расчёты, позволяющие прогнозировать запасы углерода в лесу и учитывать разные климатические сценарии.

Иркутская область наука Лес

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