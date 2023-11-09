В столице Бурятии произошла крупная коммунальная авария

Для её устранения придётся разобрать хозпостройки
Утром 9 ноября на сетях водоотведения в юго-западной части Улан-Удэ случилась авария. Около частного дома на улице Армавирская обрушился свод самотечного канализационного коллектора из железобетона. Его ввели в эксплуатацию ещё 41 год назад – в 1982-ом.
На место отправились сотрудники МУП «Водоканал». Ремонтные бригады уже обследуют сети, чтобы установить характер повреждения. На коллекторе стоят хозяйственные постройки ИЖС, и для ремонта их придётся разобрать. По мнению специалистов, на это потребуется дополнительное время и финансовые затраты.
В МУП отметили: строительство жилых домов в охранной зоне коллекторов и водоводов – для города не редкость. Началось это в конце 80-х и продолжается до сих пор. Потому коммунальные аварии не получается устранить оперативно.
На улицу Армавирская уже пригласили представителей комитета по управлению имущество городской администрации. Для ремонтно-восстановительных работ отключать холодное водоснабжение не потребуется.
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