В столице Бурятии произошла крупная коммунальная авария

Для её устранения придётся разобрать хозпостройки







На место отправились сотрудники МУП «Водоканал». Ремонтные бригады уже обследуют сети, чтобы установить характер повреждения. На коллекторе стоят хозяйственные постройки ИЖС, и для ремонта их придётся разобрать. По мнению специалистов, на это потребуется дополнительное время и финансовые затраты.



На место отправились сотрудники МУП «Водоканал». Ремонтные бригады уже обследуют сети, чтобы установить характер повреждения. На коллекторе стоят хозяйственные постройки ИЖС, и для ремонта их придётся разобрать. По мнению специалистов, на это потребуется дополнительное время и финансовые затраты.



В МУП отметили: строительство жилых домов в охранной зоне коллекторов и водоводов – для города не редкость. Началось это в конце 80-х и продолжается до сих пор. Потому коммунальные аварии не получается устранить оперативно.



На улицу Армавирская уже пригласили представителей комитета по управлению имущество городской администрации. Для ремонтно-восстановительных работ отключать холодное водоснабжение не потребуется.



Утром 9 ноября на сетях водоотведения в юго-западной части Улан-Удэ случилась авария. Около частного дома на улице Армавирская обрушился свод самотечного канализационного коллектора из железобетона. Его ввели в эксплуатацию ещё 41 год назад – в 1982-ом.