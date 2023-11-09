В Улан-Удэ соберутся сильнейшие гиревики России

Ожидается участие спортсменов из 16 регионов



15 ноября в Бурятии стартует IX всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова. В течение четырёх соревновательных дней, с 15 по 19 ноября, свои силы на спортивной арене физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ продемонстрируют как самые юные спортсмены, так и ветераны. Всего в турнире примут участие более 350 сильнейших гиревиков из 16 регионов страны.



- Выиграть специальный приз в размере 50 000 рублей может абсолютно каждый в зале, но для этого нужно немного приложить усилия, а именно побить рекорд легенды гиревого спорта Сергея Трофимовича в 251 подъёмов, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



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