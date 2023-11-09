В Бурятии открыли мемориальную доску почётному гражданину Селенгинска

Общество, Фото: пресс-служба минздрава РБ

Она появилась на стенах медучилища, которым он руководил более 30 лет



В Год педагога и наставника в Байкальском базовом медицинском колледже в Бурятии увековечили память о директоре, отличнике здравоохранения СССР, заслуженном работнике здравоохранения Российской Федерации, почётном гражданине посёлка Селенгинск Александре Малановиче Бернаеве. 8 ноября состоялось открытие мемориальной доски на стенах родного колледжа.



Александр Бернаев после окончания школы в с. Ангинск Иркутской области служил на Тихоокеанском флоте. Затем выехал на всесоюзную стройку Селенгинского целлюлозно-бумажного комбината, где работал электромонтажником. В 1960 году поступил в Иркутский медицинский институт. После окончания института вернулся в Селенгинск, где начал свою трудовую деятельность в Селенгинском медицинском училище.



- Александр Маланович с успехом сочетал преподавательскую и врачебную деятельность как врач-хирург и оториноларинголог, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



С 1972 года Александр Бернаев назначен директором медицинского училища и на протяжении 32 лет руководил им. Так, он добился строительства новых корпусов училища. Здание стало функциональным, учебные корпуса, общежитие, столовая соединялись тёплыми переходами. Расширились учебные площади, увеличилось количество кабинетов доклинической практики, построено при долевом участии 12 квартир преподавателям.



В течение многих лет Александр Маланович занимался педагогической деятельностью - обучал студентов по дисциплине «хирургия», «оториноларингология», был заведующим циклом клинических дисциплин, классным руководителем. В честь 70-летия Александра Бернаева в 2007 году была учреждена именная стипендия для студентов училища.



