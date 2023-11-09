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Туристка пыталась незаконно вывезти из Бурятии партию лекарств для кошек и собак

Туристка пыталась незаконно вывезти из Бурятии партию лекарств для кошек и собак
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лекарственные препараты изъяты

Более 5,5 кг лекарственных препаратов для животных пыталась незаконно вывезти гражданка Монголии из России. Товары обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Кяхта, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

При выезде из России в зале таможенного контроля пассажирского направления женщина пошла через «зелёный коридор». Тем самым подтверждая, что не имеет в багаже товаров, подлежащих обязательному декларированию. Но в ходе таможенного контроля инспектор обнаружил в багаже туристки 200 упаковок с таблетками и 150 флаконов с глазными каплями для кошек и собак.

По словам Врежа Татевосяна, начальника таможенного поста МАПП Кяхта, такое количество лекарственных препаратов не может быть отнесено к категории товаров для личного пользования и подлежит обязательному таможенному декларированию с оплатой таможенной пошлины, как коммерческая партия. При этом пассажирка должна была пойти через «красный коридор», предъявив пассажирскую таможенную декларацию на товар таможенному инспектору.

Лекарственные препараты изъяты, помещены в камеру хранения вещественных доказательств Бурятской таможни. В отношении гражданки Монголии возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.2 КоАП РФ за недекларирование товаров.

Начальник поста отметил, что перечень товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, размещён на стендах в зале таможенного контроля. Заполнить декларацию на товар можно непосредственно в пункте пропуска в зоне таможенного контроля. Он порекомендовал заблаговременно ознакомиться с правилами перемещения товаров через таможенную границу на сайте ФТС России в разделе «Физическим лицам», также на сайте можно заранее заполнить электронную пассажирскую декларацию.

Таможня лекарственные препараты

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