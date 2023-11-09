В Улан-Удэ завершается строительство водоводов на Шишковке

Объект сдадут в конце ноября
В микрорайоне Шишковка столицы Бурятия завершается строительство сетей водоснабжения. Жители 4-х улиц Челюскина, Левитана, Самбуева, Чертенкова совсем скоро будут обеспечены чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. Строительство объекта реализуется благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» федеральной программы «Чистая вода».
Работы на объекте уже выполнены на 93,8 %, сообщает минстрой Бурятии. Строительство сетей водоснабжения на этих улицах началось в мае этого года. За 6 месяцев построено более 2 км сетей водоснабжения, оборудована повысительно-насосная станция.
- Были сложности с грунтом, когда мы начали копать, мы наткнулись на скальный грунт, - рассказал Владислав Дармаев, исполнительный директор ООО «Сибстроймеханизация» Механизированная колонна №184. - Нам пришлось выполнить повторные геологические изыскания. Все работы постарались сделать к сроку. Мы установили оборудование повышенного давления, потому что здесь большие перепады рельефа. Данная установка будет подавать хорошее давление, и у жителей будет бесперебойное водоснабжение».
Чтобы не мешать движению автотранспорта по улице Чертенкова, трубы прокладывали методом горизонтально-направленного бурения. Это очень сложные и дорогостоящие работы. Подрядчик справился со всеми сложностями, отметили в министерстве. Ввод объекта запланирован уже на конец ноября. Кроме магистрали водоснабжения общей длиной 2 км, установлено 10 водопроводных колодцев, 4 водопроводные камеры. В них установили 7 пожарных гидрантов.
- Цена контракта составила около 34 млн рублей, - отметил Евгений Поляков, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии. - Контракт заключен в феврале этого года, и уже завершается. Рисков по срывам сроков сдачи объекта мы не видим. Насосная станция и сети водоснабжения будут введены в эксплуатацию до конца года. После объект будет передан МУП «Водоканал».
По завершению проекта более 700 человек будут обеспечены дополнительно качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.Федеральная программа «Чистая вода» реализуется в республике с 2019 года и завершается в 2024 году. За это время около 50-ти тысяч жителей Бурятии получили чистую воду из централизованных источников водоснабжения.