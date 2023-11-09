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В Улан-Удэ завершается строительство водоводов на Шишковке

В Улан-Удэ завершается строительство водоводов на Шишковке
Общество,  Фото:pixabay.com

Объект сдадут в конце ноября

В микрорайоне Шишковка столицы Бурятия завершается строительство сетей водоснабжения. Жители 4-х улиц Челюскина, Левитана, Самбуева, Чертенкова совсем скоро будут обеспечены чистой питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. Строительство объекта реализуется благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» федеральной программы «Чистая вода».

Работы на объекте уже выполнены на 93,8 %, сообщает минстрой Бурятии. Строительство сетей водоснабжения на этих улицах началось в мае этого года. За 6 месяцев построено более 2 км сетей водоснабжения, оборудована повысительно-насосная станция.

- Были сложности с грунтом, когда мы начали копать, мы наткнулись на скальный грунт, - рассказал Владислав Дармаев, исполнительный директор ООО «Сибстроймеханизация» Механизированная колонна №184. - Нам пришлось выполнить повторные геологические изыскания. Все работы постарались сделать к сроку. Мы установили оборудование повышенного давления, потому что здесь большие перепады рельефа. Данная установка будет подавать хорошее давление, и у жителей будет бесперебойное водоснабжение».

Чтобы не мешать движению автотранспорта по улице Чертенкова, трубы прокладывали методом горизонтально-направленного бурения. Это очень сложные и дорогостоящие работы. Подрядчик справился со всеми сложностями, отметили в министерстве. Ввод объекта запланирован уже на конец ноября. Кроме магистрали водоснабжения общей длиной 2 км, установлено 10 водопроводных колодцев, 4 водопроводные камеры. В них установили 7 пожарных гидрантов.

- Цена контракта составила около 34 млн рублей, - отметил Евгений Поляков, заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии. - Контракт заключен в феврале этого года, и уже завершается. Рисков по срывам сроков сдачи объекта мы не видим. Насосная станция и сети водоснабжения будут введены в эксплуатацию до конца года. После объект будет передан МУП «Водоканал».

По завершению проекта более 700 человек будут обеспечены дополнительно качественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Федеральная программа «Чистая вода» реализуется в республике с 2019 года и завершается в 2024 году. За это время около 50-ти тысяч жителей Бурятии получили чистую воду из централизованных источников водоснабжения.
Чистая вода водопровод ЖКХ

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