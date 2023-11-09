В Бурятии жители района боятся ездить по разваливающимся мостам



Жители Кижингинского района призвали власти запустить грейдер в сторону Кижинги и села Сулхара. Люди в ужасе от состояния местной дороги. В группе «Кижинга-инфо.24/7» её даже сравнили со стиральной доской.



- А мосты так вообще в ужасном состоянии – всё разваливается. И возле Баянгола, и ближе к Бахлайте. Домой ехать страшно, а детям как быть, если учатся в Кижинге? – поинтересовались сельчане.



Руководитель Кижингинского ДЭУ (дорожно-эксплуатационный участок – прим.) Баир Ширапов сообщил, что пока грейдер «работает в восточном направлении». Когда решится проблема – неизвестно. «Второй грейдерист уволился, остался только один, и поэтому точных сроков нет», – подчеркнул Ширапов.