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В Бурятии жители района боятся ездить по разваливающимся мостам

В Бурятии жители района боятся ездить по разваливающимся мостам
Общество, 
А сельскую дорогу они сравнили со стиральной доской

Жители Кижингинского района призвали власти запустить грейдер в сторону Кижинги и села Сулхара. Люди в ужасе от состояния местной дороги. В группе «Кижинга-инфо.24/7» её даже сравнили со стиральной доской.

- А мосты так вообще в ужасном состоянии – всё разваливается. И возле Баянгола, и ближе к Бахлайте. Домой ехать страшно, а детям как быть, если учатся в Кижинге? – поинтересовались сельчане.

Руководитель Кижингинского ДЭУ (дорожно-эксплуатационный участок – прим.) Баир Ширапов сообщил, что пока грейдер «работает в восточном направлении». Когда решится проблема – неизвестно. «Второй грейдерист уволился, остался только один, и поэтому точных сроков нет», – подчеркнул Ширапов.
дорога мосты жалобы

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