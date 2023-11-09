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В Бурятии сельчанам из-за нехватки автобусов приходится ездить на такси

В Бурятии сельчанам из-за нехватки автобусов приходится ездить на такси
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсионеры отдают за это последние деньги

Жители джидинского села Дырестуй пожаловались на проблемы с общественным транспортом. Они ездят в больницу в районный центр – Петропавловку – на такси, а обратно добираются уже с трудом, потому что в 11 утра все водители машин с «шашечками» куда-то исчезают.

- До обеда не успеваешь пройти врачей. Бывает, что только днём надо забирать анализы, а таксистов в это время уже нет. Сейчас зима, темнеет рано, на улице холодно. Пенсионеры получают маленькую пенсию и вынуждены нанимать машину за большие деньги. Платить приходится вдвойне, – рассказали люди в группе «Джида-инфо.24/7».

Они призвали власти решить вопрос с микриками, чтобы один уезжал до полудня, а другой – хотя бы до 16:00. «Может, какой-нибудь автобус выделят, чтобы забирал с Джиды, Дырестуя и Белоозёрска», – отметили сельчане.

В райадминистрации пояснили, что в первом квартале 2024-гомуниципальное образование получит три новых автобуса в рамках региональной субсидии. После этого в МО запустят маршруты из Джиды, села Цаган-Усун и Большого Нарына в Петропавловку. При утверждении графика пообещали учесть мнение пассажиров. 
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