В Бурятии сельчанам из-за нехватки автобусов приходится ездить на такси

Пенсионеры отдают за это последние деньги
Жители джидинского села Дырестуй пожаловались на проблемы с общественным транспортом. Они ездят в больницу в районный центр – Петропавловку – на такси, а обратно добираются уже с трудом, потому что в 11 утра все водители машин с «шашечками» куда-то исчезают.
- До обеда не успеваешь пройти врачей. Бывает, что только днём надо забирать анализы, а таксистов в это время уже нет. Сейчас зима, темнеет рано, на улице холодно. Пенсионеры получают маленькую пенсию и вынуждены нанимать машину за большие деньги. Платить приходится вдвойне, – рассказали люди в группе «Джида-инфо.24/7».
Они призвали власти решить вопрос с микриками, чтобы один уезжал до полудня, а другой – хотя бы до 16:00. «Может, какой-нибудь автобус выделят, чтобы забирал с Джиды, Дырестуя и Белоозёрска», – отметили сельчане.
В райадминистрации пояснили, что в первом квартале 2024-гомуниципальное образование получит три новых автобуса в рамках региональной субсидии. После этого в МО запустят маршруты из Джиды, села Цаган-Усун и Большого Нарына в Петропавловку. При утверждении графика пообещали учесть мнение пассажиров.
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