В Бурятии сохранятся 15-градусные морозы

Ветер в республике усилится до 14 м/с





В четверг, 9 ноября, в Бурятии по-прежнему будет морозно. Днём по республике обещают от -3 до -8, местами – от -10 до -15 градусов. Возможен небольшой, а по Прибайкалью и северу – умеренный снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.Осадки ожидаются и в Улан-Удэ. В дневное время в столице похолодает до -6, -8 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.