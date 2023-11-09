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В Бурятии сохранятся 15-градусные морозы

В Бурятии сохранятся 15-градусные морозы
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Ветер в республике усилится до 14 м/с

В четверг, 9 ноября, в Бурятии по-прежнему будет морозно. Днём по республике обещают от -3 до -8, местами – от -10 до -15 градусов. Возможен небольшой, а по Прибайкалью и северу – умеренный снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Осадки ожидаются и в Улан-Удэ. В дневное время в столице похолодает до -6, -8 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. 
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