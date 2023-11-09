Ветер в республике усилится до 14 м/с
Осадки ожидаются и в Улан-Удэ. В дневное время в столице похолодает до -6, -8 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
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09 ноября
08 ноября
14:30
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В Бурятии сохранятся 15-градусные морозы
Общество, Фото:
Ветер в республике усилится до 14 м/с
Осадки ожидаются и в Улан-Удэ. В дневное время в столице похолодает до -6, -8 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
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