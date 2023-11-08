Будущее страны живёт в бурятском селе Михайловка

Общество, Фото: правительство РБ

Людмила Николаевна, мать десяти детей, живёт в селе Михайловка Закаменского района Бурятии. В прошлом году президент России подписал указ о присвоении ей звания «Мать-героиня». Она стала первой матерью на Дальнем Востоке, кто удостоился награды после восстановления в стране в 2022 году почётного звания «Мать-героиня»



В документе от 26 ноября 2022 года указано, звание «Мать-героиня» присваивается за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства и воспитании детей. Только Людмила Николаевна знает, что стоит за этими словами. Причём сама мама считает, что без её надёжной опоры – мужа, она не справилась бы с воспитанием десяти детей. Алексей Александрович дважды уходил добровольцем на фронт. В зоне специальной военной операции, исполняя свой мужской долг, прежде всего, думал о своей большой семье, любимой жене и своих детях.



– Залог семейного счастья в доброте, – уверен Алексей. – Для меня семья – это крепкий дом, дети, моя поддержка и опора, это самое дорогое, что у меня есть. Наша крепкая дружная семья давала мне силы, когда я находился в зоне спецоперации. Я знал, что меня дома ждут, верил и верю, что Победа будет за нами, потому что каждый, с кем я воевал, понимал, за что мы воюем. Будущее – это наши дети, продолжение нас, родителей, основа нашей страны. Я даже и не думал, что у меня будет большая семья. Как-то само получилось, что нас стало больше. Никаких секретов воспитания нет. Нужно просто жить по совести. А дети сами дойдут до этого.



В семье уроки детей обычно проверяет отец. Он же главный затейник семейных выездов, совместных занятий. Починить или построить – Алексею Александровичу всё по плечу. Все надворные постройки – его рук, и сыновья от него не отстают, учатся у отца, как когда-то дед учил их отца. Ветеран боевых действий – пример для подражания для пяти сыновей и предмет обожания для пяти дочерей.



– Наш старший сын Степан, отслужив срочную, продолжает службу в Росгвардии, – рассказывает Людмила Николаевна. – Второй сын Владимир служит в рядах Российской армии. Дочери Алла и Татьяна – студентки Гусиноозёрского энергетического техникума, обе очень любят рисовать. Иван и Дмитрий учатся в нашей сельской школе, оба – участники военно-патриотического клуба «Дозор», спортивных соревнований, волонтёры, любители речной рыбалки. Младшие дети Анна, Александр, Алина и Елизавета – дошколята, наши юные исследователи и помощники.



Глядя на эту хрупкую женщину, не скажешь, что у неё десять детей. Тем не менее, Людмила Николаевна – не только многодетная мать, на которой большая семья и огромное хозяйство, но и человек крайне увлечённый и общественно активный. Людмила Николаевна активно участвует в жизни села, а ещё любит шить, вязать, вкусно готовить, выращивать урожай в огороде и цветы на участке. Девочки за мамой поспевают, учатся и во всём ей помогают.



Алексей Александрович и Людмила Николаевна выросли на селе, оно же их и связало. Алексей и Людмила познакомились в 1999 году на зернотоке сельского производственного кооператива «Михайловское», через два года родилась их семья. С тех пор Алексей и Людмила делают всё вместе.



– Россия сегодня – единственный оплот традиционных семейных ценностей, – говорит министр социальной защиты Татьяна Быкова. – В Бурятии много достойных семей, но на семью Алексея Александровича и Людмилы Николаевны стоит равняться. Это гордость Бурятии. Имя многодетной мамы Людмилы занесено в книгу Материнской славы Закаменского района, в которой сегодня значатся имена 26 многодетных матерей. Очень хочется, чтобы у нас было как можно больше таких многодетных дружных семей. Ведь, чем нас больше, тем мы сильнее. И государственная политика страны, в частности, национальный проект «Демография» направлен на поддержание рождаемости, укреплении института семьи и материнства. Семья – опора нашей страны.



Алексей и Людмила живут в селе Михайловка Закаменского района Бурятии, каждодневный труд которых проходит в заботах о будущем семьи, о будущем республики и большой страны. Это ли не счастье?

