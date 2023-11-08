В столице Бурятии устроят облаву на бродячих собак





Сотрудники служб отлова займутся поимкой безнадзорных животных, а специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.



С 10:00 до 15:00 у дома № 50 на улице Совхозная развернут мобильный пункт, где каждый желающий сможет привить собаку от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать её и установить специальный чип. Заявки на отлов и сообщения о нарушителях принимают в оперативном штабе по телефону 8-983-433-75-44.

В ближайший четверг, 9 ноября, в Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд. На этот раз его устроят в микрорайоне Забайкальский, сообщили в комитете городского хозяйства.