Учащаяся из Бурятии прошла в шорт-лист всероссийского кинофестиваля

Её работа была отмечена в направлении «Киномузыка»



Представительница Бурятии Дарья С. прошла в шорт-лист VI всероссийского детско-юношеского киноконкурса и кинофестиваля «Зеркало будущего» по направлению «Киномузыка». Девушка – ученица студии звукорежиссуры и современной электронной музыки школы креативных индустрий «Байкал-Арт» при колледже искусств им. П.И. Чайковского.



Дарья под руководством педагога Леонида Брянского придумала слова сочинила музыку и исполнила песню «Рассветное солнце» для саундтрека к фильму, снятого студийцами школы летом этого года. По результатам работа учащейся была отмечена и вошла в шорт-лист, и теперь Дарья собирается принять участие в фестивале очно.



Как сообщили в колледже, фестиваль «Зеркало будущего» пройдёт с 27 ноября по 5 декабря в Подмосковье.



