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Учащаяся из Бурятии прошла в шорт-лист всероссийского кинофестиваля

Учащаяся из Бурятии прошла в шорт-лист всероссийского кинофестиваля
Общество,  Фото:pixabay.com
Её работа была отмечена в направлении «Киномузыка»

Представительница Бурятии Дарья С. прошла в шорт-лист VI всероссийского детско-юношеского киноконкурса и кинофестиваля «Зеркало будущего» по направлению «Киномузыка». Девушка – ученица студии звукорежиссуры и современной электронной музыки школы креативных индустрий «Байкал-Арт» при колледже искусств им. П.И. Чайковского.

Дарья под руководством педагога Леонида Брянского придумала слова сочинила музыку и исполнила песню «Рассветное солнце» для саундтрека к фильму, снятого студийцами школы летом этого года. По результатам работа учащейся была отмечена и вошла в шорт-лист, и теперь Дарья собирается принять участие в фестивале очно.

Как сообщили в колледже, фестиваль «Зеркало будущего» пройдёт с 27 ноября по 5 декабря в Подмосковье.

Бурятия кинофестиваль музыка ссузы конкурс

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