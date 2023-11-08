Её работа была отмечена в направлении «Киномузыка»
Представительница Бурятии Дарья С. прошла в шорт-лист VI всероссийского детско-юношеского киноконкурса и кинофестиваля «Зеркало будущего» по направлению «Киномузыка». Девушка – ученица студии звукорежиссуры и современной электронной музыки школы креативных индустрий «Байкал-Арт» при колледже искусств им. П.И. Чайковского.
Дарья под руководством педагога Леонида Брянского придумала слова сочинила музыку и исполнила песню «Рассветное солнце» для саундтрека к фильму, снятого студийцами школы летом этого года. По результатам работа учащейся была отмечена и вошла в шорт-лист, и теперь Дарья собирается принять участие в фестивале очно.
Как сообщили в колледже, фестиваль «Зеркало будущего» пройдёт с 27 ноября по 5 декабря в Подмосковье.
Учащаяся из Бурятии прошла в шорт-лист всероссийского кинофестиваля
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участникам расскажут историю республики и её достопримечательностей
Работы проведут в 2024 году
Птица продолжает сопровождать верующих во время обхода вокруг дацана
Начался приём заявок на конкурсный отбор
В столице республики провели конкурс-фестиваль ссузов
Губернатор Приангарья дал слово
Средства на обновление вывесок выделили из федерального бюджета
Людмила Николаевна, мать десяти детей, живёт в селе Михайловка Закаменского района Бурятии
Их будут ловить в микрорайоне Забайкальский
Местные жители считают, что дорогу ремонтируют как попало
В Бурятском театре оперы и балета состоялся гала-концерт
Они заявили, что отходы там не вывозят уже месяц
Эту инициативу одобрили более половины горожан
Уже второй год подряд
За это дорожникам уже устроили нагоняй